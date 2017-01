Thông tin mới nhất vụ tai nạn liên hoàn ở đèo Bảo Lộc

18/01/2017 11:53

Sáng 18-1, theo báo cáo nhanh của Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 17-1, tại đèo Bảo Lộc (địa phận Đạ Huoai, Lâm Đồng) Nguyễn Hữu Thanh Toàn (42 tuổi, ngụ phường 7, TP Đà Lạt) điều khiển xe tải (loại 15 tấn) BKS 63C – 031.62 lưu thông theo hướng TP Đà Lạt đi TP HCM đã va chạm với xe tải BKS 49C – 081.47 (loại 13 tấn) do Hồ Văn Phi (29 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) điều khiển theo chiều ngược lại. Tiếp đó xe tải của tài xế Toàn va chạm với xe tải mang BKS 89K – 6599 do Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa điều khiển) và xe tải mang BKS 29C – 362.81 do Bùi Khắc Thiện (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương điều khiển). Sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế Toàn không làm chủ được tay lái đã để xe va vào lang can và rơi xuống vực sâu 30 m. Rất may không thiệt hại về người, 4 xe tải hư hỏng nặng.

Xe tải mang BKS 63C - 031.62 do tài xế Toàn điều khiển rơi xuống vực.

Nguyên nhân ban đầu, do tài xế Toàn điều khiển xe tải mang BKS: 63C – 031.62 lưu thông vượt không đúng quy định, không làm chủ tay lái nên dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn trên.

Đến sáng 18-1, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra tại đèo Bảo Lộc.

Trước đó, Người Lao Động online đã thông tin 4 xe tông nhau liên hoàn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), 1 chiếc rơi vực, 1 đâm vách núi.

Đình Thi