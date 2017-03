Thu giữ kho hàng xăng dầu lậu nằm ngay trong khu dân cư

09/03/2017 15:00

Khám xét, thu giữ số lượng lớn xăng dầu không rõ nguồn gốc tại kho

Lúc 8 giờ 30 ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng đóng tại đường Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) do đối tượng Mai Đình Toàn, SN 1992, thường trú tại số nhà 14 đường Phan Đăng Lưu làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều thùng phuy, can nhựa với tổng số lượng lên đến 185 lít xăng Ron 92, 1.900 lít dầu Diezen không rõ nguồn gốc. Điều đáng nói, kho hàng nguy hiểm này tồn tại ngay giữa lòng khu dân cư, tiềm ẩn về nguy cơ cháy nổ cao.

Tại thời điểm cơ quan Công an tiến hành khám xét, Toàn vừa mới bán 04 can gồm 80 lít dầu cho ông Trương Đông Nhơn (quận Sơn Trà) để về rửa phụ tùng xe máy. Đây là một trong những điểm mua xăng, dầu lậu mà các cánh sửa xe cũng như người bán xăng dầu lẻ thường lui tới mua, bởi mỗi lít xăng dầu được mua tại kho của Mai Đình Toàn sẽ rẻ hơn ngoài thị trường ít nhất là 2.000đồng/lít.

Ông Trương Đông Nhơn cho biết bình thường ông mua dầu bên Cửa hàng xăng dầu để về rửa máy móc, phụ tùng, nhưng sáng nay ngồi uống cà phê nghe mọi người chỉ đến chỗ này mua rẻ hơn được vài nghìn, nên ông đến mua 80 lít dầu của Toàn chỉ hết 920.000 đồng; rẻ hơn giá thị trường khi mua ở ngoài cây xăng hơn 200.000 đồng, nhưng chất lượng thì không chắc có đảm bảo không.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Mai Đình Toàn

Kho hàng với tổng diện tích 324 m2 được Toàn thuê hoạt động buôn bán, mỗi ngày 400 lít xăng dầu được tập kết tại kho hàng được Mai Đình Toàn khai là đã thu mua từ những tài xế vận chuyển xe bồn chở xăng dầu không rõ nguồn gốc, chất lượng từ các nơi đem đến bán lại cho Toàn, mỗi lít xăng Toàn thu mua chỉ 15.500đ nhưng bán lại với giá 17.800đ/lít, ăn chênh lệch 2.300đ/lít. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, Toàn không xuất trình bất kỳ được loại giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc kinh doanh buôn bán xăng dầu và cơ sở không có giấy chứng nhận an toàn về PCCC.

Đối tượng Mai Đình Toàn khai rằng số xăng dầu trong kho được thu mua từ những tài xế vận chuyển xe bồn xăng dầu, bán lại ra ngoài cho ai có nhu cầu kiếm tiền chênh lệch.

Kim Thái