Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái "trần tình" việc ký văn bản rồi rút

05/06/2017 13:13

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã xin lỗi ông Huỳnh Tấn Vinh

Nói về lý do ký văn bản yêu cầu xử lý ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, vào ngày 2-6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Huỳnh Vĩnh Ái cho biết tối ngày 2-6, Tổng cục Du lịch đề nghị ông ký gấp một văn bản liên quan đến vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà. "Khi xem xong tôi không đồng ý nhưng Tổng cục Du lịch nói việc này do cấp trên chỉ đạo. Trước khi ký vào văn bản, tôi đã sửa nội dung nhẹ đi so với ban đầu rất nhiều"- ông Ái nói.

Tuy nhiên, sau khi văn bản được báo chí đăng tải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL xác minh lại việc này là không chính xác. Chính vì thế, ông Ái đã xin ý kiến Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện để ra quyết định thu hồi văn bản kể trên. "Tôi xin lỗi Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, anh Huỳnh Tấn Vinh và dư luận về sự cố đáng tiếc trên"- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chia sẻ.

Ông Ái thừa nhận đây là một sự việc đáng tiếc mà bản thân ông sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Hiện Bộ VH-TT-DL cũng đang chờ giải trình bằng văn bản từ Tổng cục Du lịch về sự việc này để báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Trước đó, vào ngày 2-6, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã ký văn bản gửi Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng đề nghị xử lý phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, tại một buổi tọa đàm. Văn bản này cho rằng, những phát ngôn của ông Huỳnh Tấn Vinh tại buổi tọa đàm "Phát triển du lịch bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà" là chủ quan, thiếu cơ sở và làm cho dư luận hiểu sai vấn đề. Vì thế, Bộ VH-TT-DL đề nghị Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng có biện pháp xử lý, yêu cầu ông Vinh có văn bản giải trình, trả lời Bộ VH-TT-DL trước ngày 15-6 để Bộ báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Ngay sau đó, trưa ngày 4-6, Bộ VH-TT-DL lại gấp rút ra văn bản thu hồi lại văn bản do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ký ngày 2-6. Văn bản này cũng khẳng định Bộ VH-TT-DL tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp khách quan và khoa học về vấn đề quy hoạch Sơn Trà để đảm bảo cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.

Yến Anh