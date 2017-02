Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An

19/02/2017 23:16

Hơn 300 nhà đầu tư đã tham dự hội nghị và đây là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các nhà đầu tư bên lề hội nghị vào ngày 19-2 Ảnh: TTXVN

Qua 8 lần tổ chức hội nghị, đến nay, Nghệ An đã thu hút được 804 dự án đầu tư, trong đó 758 dự án đầu tư trong nước và 46 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 261.000 tỉ đồng. Chỉ tính riêng năm 2016, Nghệ An thu hút 141 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm là 35.441 tỉ đồng. Năm 2017, Nghệ An đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Nghệ An phấn đấu trong năm 2017 sẽ thu hút đầu tư trên 100 dự án với tổng số vốn đăng ký ước đạt 30.000-35.000 tỉ đồng, trong đó ưu tiên các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An. Đây là dịp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc hồi giữa tháng 8-2016 với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đ.Ngọc - P.Hồ