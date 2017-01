Thủ tướng Shinzo Abe tới Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

16/01/2017 13:21

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân đến Hà Nội - Ảnh: Nam Thắng

13 giờ 15 chiều nay 16-1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân đã tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 17-1 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là lần thứ 3 ông Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng. Trong chuyến thăm thứ nhất năm 2006, ông Abe đã xác lập khuôn khổ quan hệ “hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược” với Việt Nam, tiền đề cho việc ký Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ ViệtNhật thành Đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014. Ông Shinzo Abe đã lựa chọn Việt Nam để thăm đầu tiên sau khi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ 2 vào tháng 12013.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Abe sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và hai Thủ tướng sẽ chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước. Sau đó, Thủ tướng Abe dự kiến sẽ có cuộc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đi cùng đoàn thăm Việt Nam lần này có đại diện lãnh đạo cấp cao của hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư. Một buổi Tọa đàm doanh nghiệp Việt NamNhật Bản sẽ được tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng hai nước. Bên cạnh đó, còn có một buổi toạ đàm giữa doanh nghiệp Nhật Bản và lãnh đạo 30 địa phương Việt Nam.

Chuyên cơ đưa Thủ tướng Nhật bản tới sân bay Nội Bài

Chuyến thăm nằm trong chuỗi công du của Thủ tướng Abe tới Philippines, Úc, Indonesia và Việt Nam, nhằm tăng cường quan hệ với các lãnh đạo mới của Việt Nam, chia sẻ những hiểu biết chiến lược và tăng cường hợp tác trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, tăng cường quan hệ đối tác nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, hợp tác Nhật – Việt trong vấn đề biển Đông, đối tác và hợp tác nhằm xây dựng một trật tự “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và mở” (trong đó có kết nối mạnh mẽ hơn).

Một mục tiêu quan trọng của chuyến thăm nhằm tăng cường năng lực của lực lượng hành pháp trên biển (Nhật cam kết tặng các tàu tuần tra mới đóng) và xác nhận việc thúc đẩy đối thoại an ninh và hợp tác quốc phòng, bày tỏ sự ủng hộ, chủ yếu là phát triển hạ tầng như các cống ngầm, phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc; tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao, nhân dân (giáo dục kiểu Nhật, cải thiện môi trường xin visa…) phát triển nguồn nhân lực (đại học Việt Nhật), đào tạo thực tập sinh kỹ thuật. Chuyến thăm nhằm xác nhận cam kết thúc đẩy tự do thương mại: (hợp tác nhằm sớm thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và kết thúc sớm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Chuyến thăm cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với Việt Nam trong năm Chủ nhà APEC; cùng thực hiện các mục tiêu kinh tế, và thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam qua các sáng kiến chung Việt – Nhật, chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản dự kiến vào tháng 3-2017.

Nhật khẳng định vấn đề Biển Đông là vấn đề quan trọng với Nhật Bản. Quan điểm của Nhật Bản là cần đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; ủng hộ quan điểm các tranh chấp tại Biển Đông cần được giải quyết một cách hoà bình, không sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, tuân thủ DOC và sớm xây dựng COC, phản đối hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng Biển Đông.

Về vấn đề TPP, Nhật cho rằng Việt Nam cũng như các nước không nên từ bỏ TPP, và Nhật cùng các nước nên cố gắng hết sức thuyết phục Chính phủ Mỹ không từ bỏ TPP.

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam và là nhà đầu tư số 2 tại Việt Nam.

Thủ tướng Shinzo Abe có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt NamNhật Bản. Ông là Lãnh đạo đầu tiên trong các nước G7 mời Thủ tướng chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

TIỂU SỬ THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE Sinh ngày 21-9-1954 tại Tokyo 07-1977: Tốt nghiệp Khoa Luật, Bộ môn khoa học chính trị, Trường Đại học Seikei Tốt nghiệp Khoa chính trị Đại học Tổng hợp Nam California 11-1982: Thư ký Bộ trưởng Ngoại giao 07-199: Trúng cử Hạ Nghị sỹ lần đầu tiên (đến nay 7 kỳ liên tiếp tái cử) 10-1999: Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế và Phúc lợi Hạ Viện, Trưởng Ban Xã hội, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) 07-2000: Phó Chánh Văn phòng Nội các, Nội các Mori lần 2 2001: Phó Chánh Văn phòng Nội các, Nội các Koizumi lần 1 09-2003: Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) 09-2004: Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Trưởng Ban xúc tiến cải cách Đảng 10-2005: Chánh Văn phòng Nội các, Nội các Koizumi lần 3 sau cải tổ Nội các 09-2006: Chủ tịch LDP, Thủ tướng đời thứ 90 của Nhật Bản (Từ chức tháng 9-20007) 09-2012: Chủ tịch đảng LDP 12-2012 đến nay: Thủ tướng Nhật Bản

D.Ngọc