Thua bài bạc, nam thanh niên tự đánh vào mặt mình rồi báo công an bị cướp

05/06/2017 15:43

Ngày 5-6, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết vừa làm rõ vụ anh N.S.T (SN 1995, trú tại phường Đông Giang, TP. Đông Hà, Quảng Trị) tung tin bị cướp khống chế, trấn lột khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Cam Lộ.

N.S.T tại cơ quan điều tra. (Ảnh CQĐT cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối 4-6, Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo anh N.S.T bị 2 đối tượng lạ mặt khống chế khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Cam Lộ. Theo trình báo, vào lúc 14 giờ chiều 4-6, T. điều khiển xe máy mang BKS 74H4- 8993 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi đến huyện Cam Lộ T. dừng xe nghỉ ngơi thì bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy trờ tới và dùng dao khống chế. Sau đó, bọn cướp trói T. vào gốc cây rồi chiếm đoạt xe máy, dây chuyền bạc, đồng hồ và số tiền 2,5 triệu đồng. Đến 19 giờ cùng ngày, T. được một người dân chăn bò phát hiện, mở dây trói và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo từ T., Công an huyện Cam Lộ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng đến hiện trường điều tra và có kết luận ngay trong tối 4-6. Theo cơ quan chức năng, sau khi đi giao vòng hoa cho một nghĩa trang trên địa bàn, T. chơi đánh bài trên mạng và thua hết số tiền bán vòng hoa. Để gỡ gạc, T. bán dây chuyền bạc và đem xe máy của mình đi cầm được 1,5 triệu rồi tiếp tục nướng hết vào trò đỏ đen. Sợ gia đình phát hiện, quở phạt, T. đi xe ôm lên đường Hồ Chí Minh rồi tự đánh vào mặt mình cho bầm tím và trình báo công an bị cướp trấn lột.









H.Phong