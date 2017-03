Thực hư clip tố Bệnh viện Xuyên Á tắc trách

13/03/2017 22:36

Cụ thể, đoạn clip cho thấy cảnh nhiều người xông vào khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP HCM - gọi tắt BVXA) lớn tiếng chỉ trích, “tố” một bác sĩ (BS) trực tiếp điều trị cho người bệnh có hành vi giữ bệnh nhân lại BV mà không cho xuất viện theo yêu cầu của người nhà. Hậu quả là tình trạng của người bệnh ngày càng nặng và tử vong.

Tố tắc trách, chữa bệnh giá “cắt cổ”

Sau khi đăng clip, trả lời một số phương tiện truyền thông, người đăng tải clip lên mạng xã hội cho rằng mình tên K.O và cho biết chính là con gái của ông P.V.S (67 tuổi, quê Tây Ninh) - bệnh nhân đã mất trong đoạn clip.

Chị O. bức xúc nói: “Ba tôi nằm BVXA hơn một tháng. BS nói ba bệnh phổi, trị không hết bệnh mà cứ gạt gia đình, nói là trị được, chích thuốc đến hôn mê mà bảo là chích để trị vi trùng. Tất cả đều là gạt để lấy tiền”.

Cũng theo chị O., người trực tiếp chữa bệnh cho cha chị là BS tên L.X.L, làm việc tại Phòng Hồi sức - Cấp cứu của BVXA. Tuy nhiên, vào thời điểm người nhà xông vào BV, BS này không có mặt.

Theo đó, gia đình chị O. đã lên tiếng tố hàng loạt khuất tất trong quá trình điều trị cho bệnh nhân quá cố P.V.S. Cụ thể, gia đình bệnh nhân cho rằng BS L.X.L đã nhận tiền của thân nhân nhiều lần, mỗi lần 5 triệu đồng. BV đã tắc trách trong điều trị. Đặc biệt, thân nhân ông P.V.S cho rằng đã thanh toán viện phí rất nhiều (hơn 300 triệu đồng) trong đợt điều trị của bệnh nhân. Từ đây, gia đình yêu cầu BV phải có trách nhiệm với cái chết của người thân.

Hình ảnh cắt từ clip người nhà bệnh nhân P.V.S bủa vây Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

Chính vì những bức xúc trên mà khi trao đổi với phương tiện truyền thông, chị O. tiếp tục khẳng định ngay trong ngày 11-3, Ban Giám đốc BVXA cũng như BS tên L. đã xuống tận đám tang của cha chị để thăm hỏi, chia buồn cũng như xin lỗi, nhận hoàn toàn trách nhiệm. Chị O. cũng nói thông qua phương tiện truyền thông rằng BVXA chấp nhận bồi thường toàn bộ viện phí cho hơn một tháng điều trị của ông S., còn vị BS cũng đã tới nhà xin lỗi và đặt vấn đề đền bù. Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa làm giấy xuất viện cho ông S. (?!)

Bệnh viện phủ nhận

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, BS Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc BVXA, xác nhận sự việc nhiều người bủa vây BVXA sau khi người thân của họ tử vong là có thật.

Cẩn thận hơn, BVXA còn làm hẳn văn bản trả lời rõ: Bệnh nhân P.V.S được đưa vào viện ngày 7-2-2017. Kết quả chẩn đoán sơ bộ là suy hô hấp, viêm phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tuyến thượng thận mạn, thoái hóa cột sống thắt lưng. Bệnh nhân ngay lập tức được xử trí theo đúng phác đồ điều trị, được sử dụng thuốc kháng sinh và được cho hỗ trợ hô hấp bằng cách thở máy. Qua 3 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân được đánh giá tạm ổn. Do đó, các BS bắt đầu thực hiện tiến trình cai máy thở và rút nội khí quản. Tuy nhiên, sau đó bệnh tình lại diễn biến xấu. Các BS ngay lập tức tiến hành tư vấn, giải thích rõ với thân nhân về sự cần thiết của chỉ định mở khí quản. Đến ngày 10-3, bệnh nhân lơ mơ, thân nhiệt ở mức 37 độ C. Các BS giải thích tình trạng bệnh cho gia đình, thân nhân đã có nguyện vọng xin về. Các BS giải quyết cho bệnh nhân về theo nguyện vọng... BVXA cho rằng đây là một trường hợp bệnh nặng và mang nhiều chứng bệnh cùng một lúc; bệnh tình kéo dài, đã điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi và ngày càng nặng hơn. Vì vậy, bệnh nhân tử vong không phải do sự tắc trách của BV.

Về việc có thông tin cho rằng BVXA lừa gạt để bệnh nhân chết mới cho nhận xác về, văn bản của BVXA khẳng định là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Bằng chứng là chính xe cấp cứu của BVXA đưa bệnh nhân về tận nhà với đầy đủ ôxy, máy thở và nhân viên y tế đi kèm. Lúc này, sinh hiệu bệnh nhân hoàn toàn ổn định (mạch đạt 90 lần/phút, huyết áp đo được 100/60 mmHg).

Trả lời câu hỏi người nhà của bệnh nhân cho rằng bác sĩ L. đã nhận hối lộ của họ nhiều lần, mỗi lần 5 triệu đồng, BVXA khẳng định thông tin này là hoàn toàn bịa đặt, vu khống và đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng. “Nếu thân nhân vẫn tiếp tục khẳng định là có tiêu cực thì BVXA sẽ chủ động yêu cầu cơ quan pháp luật làm rõ” - ông Nguyễn Văn Châu nói.

Thông tin thân nhân bệnh nhân P.V.S cho rằng đã thanh toán viện phí rất nhiều (hơn 300 triệu đồng) cũng bị BVXA bác bỏ và đưa ra thông tin: Số tiền chi phí phải thanh toán cho đến thời điểm đưa bệnh nhân về chỉ 65.483.532 đồng.

Công an vẫn chưa nhận đơn từ 2 phía Tối 13-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Củ Chi, cho hay đến thời điểm hiện tại, công an xã cũng như công an huyện chưa nhận được đơn thưa từ người nhà bệnh nhân cũng như của BVXA đề nghị công an vào cuộc làm rõ vấn đề. S.Hưng

NGUYỄN THẠNH