Thuê căn hộ cao cấp... bán ma túy

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, tình hình tội phạm ma túy ở TP chưa giảm, người nghiện trẻ hóa; số vụ mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần tăng.

Thời gian qua, Công an TP HCM khám phá 1.584 vụ liên quan đến ma túy, bắt hơn 3.200 đối tượng. Đáng chú ý, các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng táo tợn và không ngại thuê chung cư cao cấp với đầy đủ dịch vụ an ninh để đối phó với các lực lượng chức năng.

Nhắc lại lần tham gia phá đường dây ma túy số lượng lớn trong một chung cư cao cấp ở quận Tân Bình vào tháng 8-2016, một trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM thừa nhận: “Khó trăm bề mới triệt phá thành công”. Theo trinh sát này, đường dây ma túy trên có sự tham gia của Nguyễn Văn Luật (SN 1985), Nguyễn Thế Dũng (SN 1969), Kiều Thị Mai (SN 1975), Trần Kim Huệ (SN 1995) và Nguyễn Xuân Cảnh (tự Bố già, SN 1950).

Dũng và Luật là dân có máu mặt và nghiện ma túy đá. Cả hai thiết lập đường dây vận chuyển ma túy từ Bắc vào TP HCM. Tại TP HCM, chúng thuê những căn hộ chung cư cao cấp để ẩn náu, cất giữ ma túy. Khi có nhu cầu, Luật sang Trung Quốc lấy 15-20 kg ma túy đá vận chuyển về TP HCM “nhường” lại cho Dũng vài ký. Từ Dũng, ma túy được chuyển cho Mai và các “đại lý” nhỏ lẻ khác.

Nhiều tháng liền, lực lượng trinh sát chỉ có thể theo Luật từ Trung Quốc đưa ma túy về tới cổng chung cư, còn mọi động tĩnh bên trong đều không thể biết được. “Tại chung cư cao cấp luôn có bảo vệ túc trực 24/24 giờ. Người lạ mặt muốn vào phải xuất trình giấy tờ và khai báo đến căn hộ nào. Chưa kể, muốn lên thang máy phải có thẻ từ hoặc bảo vệ dẫn đến cửa căn hộ. Nếu cho biết chúng tôi là trinh sát thì nhiệm vụ có khả năng bị lộ nên rất khó tiếp cận bên trong” - trinh sát giải thích.

Chuyển kế hoạch phá án, các trinh sát theo dõi khách hàng của Luật. Khi thời cơ chín muồi, phát hiện một đối tượng mang túi ni-lông rời chung cư cao cấp mà Luật đang ở, các trinh sát vây bắt, sau đó thông báo cho ban quản trị và bảo vệ chung cư lên căn hộ để khám xét. “Lúc này, cơ quan chức năng bắt quả tang Luật tàng trữ số lượng ma túy rất lớn” - một trinh sát kể.

Đường dây ma túy do “nữ quái” Huỳnh Thị Ngọc Thu (tự Thu “chùa”, SN 1975) cầm đầu cũng khiến các trinh sát PC47 khốn khổ trong thời gian dài. Theo hồ sơ, Thu có nhiều đầu mối mua ma túy ở quận 8 và huyện Bình Chánh. Trước đó, những kẻ buôn bán ma túy với Thu đều bị bắt nên đối tượng này ma mãnh hơn.

Để tìm nơi an toàn cất giấu ma túy, Thu đã thuê căn hộ ở tầng 6 của một chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP HCM. Dù biết Thu đang ở trong chung cư nhưng lực lượng chức năng không thể tiếp cận để nắm bắt thông tin, cho đến khi “nữ quái” rời khỏi nhà mới bắt giữ và khám xét...

Trả giá

Ngày 27-12-2016, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phan Văn Trung (SN 1977) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 5-6-2015, Công an quận Bình Tân bắt quả tang Trung và Khánh tàng trữ ma túy đá. Khám xét nơi ở của Trung trong một chung cư cao cấp ở quận 3, công an thu giữ gần 0,5 kg ma túy đá cùng thuốc lắc. Trung khai giữa năm 2015, y mua 800 g ma túy đá với giá 56 triệu đồng/100 g của một đối tượng ở quận 4. Sau đó, Trung tách ra 100 g bán lại cho Khánh với giá 64 triệu đồng. Khi Trung mang ma túy đi bán tiếp thì bị công an bắt giữ.

