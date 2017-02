Tỉnh Cà Mau được doanh nghiệp tặng 2 siêu xe

Nhiều tháng nay, dư luận tại Cà Mau không ngớt bàn tán về 2 chiếc xe Lexus trị giá mỗi chiếc trên 3 tỷ đồng do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau quản lý. Đó là 2 xe sang Lexus GX 460 được gắn biển số xanh 80A được cho là cực đẹp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào tháng 3- 2016, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý tặng cho Cà Mau 2 “siêu xe” nói trên với giá xuất hóa đơn mỗi chiếc 3,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có nhà máy xử lý rác và đang đầu tư dự án điện gió tại Cà Mau.

Vào thời điểm này, ngày 29-3-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân ký liên tiếp 2 quyết định 529 và 530, giao 2 xe trên cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau quản lý, sử dụng. Theo đó, chiếc màu bạc giao cho Tỉnh ủy Cà Mau, mang biển số xanh 80A-369.69; chiếc màu trắng mang biển số xanh 80A-338.39 giao cho UBND tỉnh Cà Mau. Các quyết định này nêu rõ căn cứ là dựa vào các quy định hiện hành và tờ trình của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.

Trao đổi về 2 chiếc xe trên, một lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết doanh nghiệp thấy tỉnh không có xe tốt để đưa rước các đoàn cán bộ trung ương về tỉnh làm việc nên đã tặng xe. Không có chuyện vì nhận xe mà tỉnh có những ưu ái cho doanh nghiệp như đồn đại. Việc tặng và nhận 2 chiếc xe trên đã thực hiện theo đúng quy trình.

Nói về quy trình nhận xe doanh nghiệp tặng, ông Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, khẳng định doanh nghiệp tặng tiền làm đường, xây trường hay mua xe mà tự nguyện thì tỉnh nhận chứ không có gì bất thường. “Được doanh nghiệp có nhã ý tặng xe, chúng tôi đã liên hệ Cục Quản lý công sản của Bộ Tài chính và đưa 2 xe này vào tài sản quốc gia do Nhà nước quản lý”, ông Khởi nói.

Theo ông Khởi, việc gắn biển số xanh 80A là phù hợp vì công an tỉnh hoặc Bộ Công an cấp đều được. “Hai xe này phục vụ công vụ như kiểm tra đê điều, đưa rước cán bộ trung ương đến Cà Mau làm việc. Chủ tịch tỉnh khi có nhu cầu cũng có thể đi công tác bằng xe này vì đây là xe công, sử dụng chung”, ông Khởi giải thích.

Cấp biển số 80 cho tỉnh không có gì sai

Ngoài 2 xe trên, tại Cà Mau còn 2 ôtô công khác cũng mang biển số xanh 80 do Bộ Công an cấp. Theo một vị lãnh đạo trong ngành công an, việc Bộ Công an cấp biển số cho 2 xe Lexus ở Cà Mau là không sai. “Nếu bộ cấp thì hồ sơ chính do Cục Cảnh sát giao thông quản lý, một bản phụ gửi về Công an tỉnh Cà Mau để tiện việc đăng kiểm”, vị này nói.