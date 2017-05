Tòa bác đơn tài xế kiện Trưởng công an TP Vinh

29/05/2017 11:49

Các bên liên quan tại phiên tòa sáng 29-5

Sáng ngày 29-5, sau 5 ngày nghị án, TAND TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đã tuyên bác đơn tài xế Phan Đình Anh (SN 1982, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ AN) kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng Công an TP Vinh, ông Trần Ngọc Tú, vì cho rằng mình bị xử phạt vi phạm giao thông không đúng theo quy định của pháp luật.



Tại phiên tòa, tài xế Phan Đình Anh vắng mặt nên ủy quyền cho bà Trương Thị Minh, (SN 1957, trú xã Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò), chủ doanh nghiệp Võ Minh, tham gia. Còn phía Công an TP Vinh cử Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó trưởng Công an TP Vinh, làm đại diện.

Tòa nhận định việc CSGT Công an TP Vinh ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Phan Đình Anh vì đi vào đường cấm đầu đường Lê Lợi nơi có đặt biển cấm 106B là có căn cứ và đúng theo quy định pháp luật. Tòa cũng nhận định, căn cứ vào biên bản lời khai, hồ sơ vụ án thì CSGT Công an TP Vinh phạt tài xế Anh với những lỗi vi phạm khác như không mang theo giấy tờ xe, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ là có căn cứ.

"Xét thấy việc quy định tổng trọng lượng xe cộng hàng theo thiết kế là phù hợp với thực tiễn, quản lý giao thông trên địa bàn TP Vinh, giảm ủn tắc, giảm lượng người tham gia giao thông trong khung giờ nhất định. Việc căn cứ trọng lượng xe cộng hàng (hàng thực tế chở trên xe) thì việc quản lý giao thông tại các điểm đường trên địa bàn thành phố phải đặt các thiết bị cân trọng lượng là không khả thi và không thể thực hiện được. Như vậy, việc xác định đường nào trong TP Vinh là đường cấm thuộc thẩm quyền của Uỷ ban tỉnh. Các CSGT làm nhiệm vụ tại các điểm này có nhiệm vụ phát hiện các trường hợp vi phạm"- chủ tọa phiên tòa nêu rõ.

Vì các lẽ trên, tòa bác đơn kiện của tài xế Phan Đình Anh về việc yêu cầu huỷ bỏ quyết định vi phạm hành chính của Trưởng Công an TP Vinh; bác yêu cầu bồi thường của nguyên đơn yêu cầu Công an TP Vinh bồi thường số tiền bị thiệt hại là 45,1 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, phía đại diện doanh nghiệp tư nhân Võ Minh cho biết sẽ tiếp tục kháng án lên cấp toà cao hơn.

Theo đơn kiện, vào khoảng 9 giờ 45 ngày 8-3-2016, tài xế Phan Đình Anh điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 37C-17832 của doanh nghiệp Võ Minh có trọng lượng 3,4 tấn, đi vào đường Lê Lợi, TP Vinh. Ở đầu đường này, theo tài xế Anh có cắm biển hình tròn, viền đỏ, nền trắng, trên biển có hình một xe ô tô tải màu đen, trên hình xe có hàng chữ 4T màu trắng. Tài xế cho rằng trên xe mình không có hàng, không vượt trọng tải 4 tấn nên vẫn tiếp tục đi.

Tuy nhiên, khi đến trước cổng bến xe Vinh thì tài xế Đình Anh bị tổ công tác CSGT Công an TP Vinh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra tổ công tác thông báo tài xế Đình Anh đã vi phạm lỗi "đi vào đường cấm", yêu cầu phải xuất trình giấy phép lái xe và các giấy tờ xe. Sau đó, tổ công tác CSGT TP Vinh quyết định lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: Đi vào đường cấm; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn dân sự của chủ xe cơ giới.

Tài xế Anh cho rằng xe mình đi vào đường có biển cấm trên là không vi phạm.

Do tài xế không ký vào biên bản nên tổ công tác CSGT TP Vinh đã niêm phong xe và cẩu xe về trụ sở. Gần 10 ngày sau, Phó trưởng Công an TP Vinh Hoàng Duy Hà ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Anh với các lỗi: đi vào đường cấm; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không mang giấy phép lái xe... Tổng số tiền xử phạt 4,9 triệu đồng. Xe bị tạm giữ 9 ngày.



Cho rằng quyết định xử phạt của Công an TP Vinh không đúng ngày 23-5-2016, tài xế Đình Anh đã gửi đơn khởi kiện lên TAND TP Vinh. Ngày 11-8-2016, TAND TP Vinh đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên do vắng hội thẩm nhân dân nên phiên tòa tạm hoãn. Ngày 24-5, TAND TP Vinh xét xử vụ án tài xế Phan Đình Anh (SN 1982, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an TP Vinh. Sau khi xem xét, chủ toạ phiên toà quyết định kéo dài thời gian nghị án và sẽ tuyên án vào sáng 29-4.



Bài, ảnh: Đức Ngọc