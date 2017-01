Tội phạm có tổ chức “núp bóng” doanh nghiệp có xu hướng tăng

13/01/2017 19:26

Chiều ngày 13-1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo phối hợp công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tại cuộc họp báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tình hình, kết quả đạt được trong năm 2016 và định hướng công tác lớn trong năm 2017.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chủ trì cuộc họp báo

Theo báo cáo, trong năm 2016, Công an Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, triển khai 10 chuyên đề công tác trọng tâm, 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm; đấu tranh triệt xóa cơ bản các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm. Phạm pháp hình sự giảm 5,2% số vụ, kết quả điều tra khám phá án đạt tỉ lệ cao (88,4%). Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm đạt chỉ tiêu Quốc hội giao, triệt xóa 488 ổ nhóm, 913 đối tượng hình sự…

Đặc biệt, trong năm 2016, Công an Thanh Hóa đã triệt phá, bắt quả tang 1 vụ vận chuyển 12.200 viên ma túy tổng hợp, phối hợp với Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Danh Dũng, người đã đăng hơn 700 video xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Với những thành tích trên, Công an Thanh Hóa đã được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc” và là năm thứ 5 liên tiếp Công an Thanh Hóa nhận được danh hiệu cao quý này.

Công an tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận năm 2017 sẽ là năm sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. “Những bất cập trong quản lý kinh tế - xã hội, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm làm gia tăng các yếu tố phức tạp. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp can dự vào các lĩnh vực kinh tế, tội phạm giết người, cướp giật, chống người thi hành công vụ, sử dụng công nghệ cao, trộm cắp, tội phạm kinh tế, tham nhũng và tội phạm ma túy ngày càng nghiêm trọng… đã đặt ra nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề cho lực lượng công an” - báo cáo nêu rõ.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017, đơn vị này đã thực hiện 4 kế hoạch và 1 mệnh lệnh tăng cường hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn cơ sở để chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát và phòng ngừa tội phạm, giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.

“Chúng tôi sẽ phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt đảm bảo trận tự an toàn giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép và các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Không để xảy ra tình trạng buôn bán, đốt pháo trong dịp Tết”- đại tá Oanh nói.

Tin-ảnh: Thanh Tuấn