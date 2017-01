07/01/2017 22:57

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C49) - Bộ Công an, vào thời điểm cuối năm, đã có nhiều đường dây buôn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam liên tục bị triệt phá. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động.

Bắt giữ nhiều “trùm”

Tỉnh Thanh Hóa có tới 192 km tiếp giáp với tỉnh Houaphan của Lào. Tuyến biên giới này có địa hình núi non hiểm trở, nhiều đường mòn qua lại hai nước nên tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tại vùng biên này diễn biến phức tạp. Mặc dù lực lượng chức năng hai nước đã có nhiều chuyên án lớn, đánh vào tận sào huyệt của những tên “trùm” buôn bán ma túy khét tiếng nhưng những kẻ “buôn cái chết trắng” vẫn tổ chức nhiều đường dây đi gom ma túy ở các khu, cụm bên Lào sau đó đóng gói, ép thành bánh rồi tìm cách đưa vào tỉnh Thanh Hóa tiêu thụ.

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây nổi lên đường dây buôn ma túy do Lự Tho và Vàng Tụa Tho (cùng ngụ tỉnh Houaphan) cầm đầu thường xuyên đưa ma túy vào Việt Nam, thậm chí là cả Trung Quốc. Ngày 19-10-2016, từ tin báo của cơ sở ngoại biên, 4 tổ trinh sát đã tổ chức mật phục ở đường mòn từ Lào về xã Trung Lý (huyện Mường Lát). Đêm 22-10-2016, trinh sát đã tóm gọn Lự Tho, Vàng Tụa Tho và một đối tượng khác khi chuyển hơn 26 kg ma túy vào Việt Nam.

Một đối tượng buôn bán ma túy bị lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Từ nguồn cung cấp từ Lào, ma túy cũng được vận chuyển và mua bán rất rầm rộ ở Nghệ An. Ngày 23-12-2016, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt Vừ Giống Pó (trú huyện Viengthong, tỉnh Borikhamxay - Lào) khi đang vận chuyển 8 bánh heroin vào Việt Nam. Trước đó, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cũng đã bắt Lê Văn Ân (trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Hà Thị Hiền (trú tỉnh Thái Nguyên) thu giữ 2 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy này có nguồn gốc từ Lào.

Cùng dọc tuyến biên giới, tại tỉnh Hà Tĩnh, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn. Điển hình vào ngày 27-12-2016, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt Nguyễn Huy Cảnh đang tàng trữ một khối lượng lớn ma túy đá. Chỉ vài ngày trước đó, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt Dương Kim Long (trú TP Hà Tĩnh), một đầu mối lớn chuyên phân phối ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tình hình buôn bán ma túy cũng nóng bỏng không kém. Trong năm 2016, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt 529 vụ/865 đối tượng, thu giữ 260 bánh heroin; hơn 60 kg ma túy tổng hợp.

Luôn manh động

Theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong năm 2016 tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Trên tuyến biên giới Tây Bắc và Bắc miền Trung, các lực lượng chức năng thường xuyên phát hiện những đường dây vận chuyển ma túy vào nội địa với số lượng lớn.

Đáng chú ý là tình trạng vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, gấp 4-6 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Thống kê của C49 cũng chỉ rõ: Cả nước có hơn 200.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong số đó khoảng 50% sử dụng ma túy tổng hợp. Nguồn “cầu” này khá lớn nên rất hấp dẫn nguồn cung cấp từ nước ngoài vào. Trong năm qua, lực lượng công an đã bắt hơn 18.700 vụ phạm tội ma túy (nhiều hơn năm 2015 gần 1.800 vụ).

Còn theo phân tích của lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Quảng Ninh, do lợi nhuận quá cao nên các “ông trùm” ma túy dùng mọi thủ đoạn để đưa ma túy vào Việt Nam. Gần đây xuất hiện thêm nhiều loại ma túy tổng hợp mới, với tên gọi như “nước vui”, “trà sữa”, “lá khát”, “bùa lưỡi”... gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm soát, bắt giữ.

“Thủ đoạn của các đối tượng buôn ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” đáp trả khi bị vây bắt. Không chỉ cất giấu ma túy trong người, để lẫn trong hàng hóa mà còn hòa trộn trong thức ăn, đồ uống nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Đặc biệt, tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có chiều hướng gia tăng. Nhiều điểm karaoke được biến thành sàn nhảy trá hình, vũ trường thu nhỏ nhằm lôi kéo người nghiện ma túy” - báo cáo của C49 nhận định.

Tăng cường trấn áp tội phạm ma túy Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống và cai nghiện ma túy vào cuối tháng 12-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dù nhiều vụ án ma túy lớn liên tục được phát hiện và xử lý nghiêm khắc nhưng tội phạm ma túy không giảm. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hy sinh, dấn thân của các cán bộ, chiến sĩ... thì tình hình ma túy sẽ xấu hơn rất nhiều khi Việt Nam nằm gần “Tam giác vàng”, nhiều băng nhóm ma túy muốn biến Việt Nam thành nơi trung chuyển ma túy. Bộ Công an và các lực lượng chức năng như biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, an ninh hàng không phải tăng cường tấn công trấn áp, tòa án các cấp xét xử nghiêm khắc tội phạm ma túy.

N.QUYẾT - T.MINH - Đ.NGỌC - T.ĐỨC