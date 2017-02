Tội phạm tăng, công an đâu?

07/02/2017 22:42

Ngày 7-2, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn công tác TP HCM làm việc với Quận ủy quận 2 và Quận ủy quận 9 về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Phải làm tốt công tác dự báo

Tại quận 2, báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Quận ủy Nguyễn Hoài Nam cho biết Đảng bộ quận có 36 Đảng bộ, chi bộ cơ sở với 4.690 đảng viên. Năm 2016, phát triển được 195/160 đảng viên, có 60/80 đảng viên (21 đảng viên được kết nạp ở địa bàn dân cư, 39 đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước). Tổng thu ngân sách năm 2016 là hơn 2.342 tỉ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quận 2 vẫn còn một số vấn đề như tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tăng cả 3 mặt là số vụ, số người bị thương, số người chết; xảy ra 149 vụ phạm pháp hình sự, tăng 18 vụ so với cùng kỳ; tỉ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chỉ 77,8%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra (trên 90%). Đáng chú ý, số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tăng cao.

Một đối tượng giết người bị Công an quận 2, TP HCM bắt giữ Ảnh: Phạm Dũng

Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng kiến nghị TP tăng cường phân cấp, ủy quyền cho quận 2 một số nội dung cần thiết trong quản lý nhà nước trên địa bàn, như: thu hồi đất, duyệt giá đất để tính bồi thường, duyệt giá nhà đất bán đấu giá đối với nhà đất dưới 15 tỉ đồng, bán đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất...

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho rằng quận 2 có 156.000 dân mà tới 500 công an nhưng vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông tăng là khó chấp nhận. Do vậy, lực lượng công an của quận cần phải nỗ lực nhiều hơn để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự, ít nhất cũng phải bằng mức kéo giảm của TP.

Theo Bí thư Đinh La Thăng, quận 2 là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nên phải làm tốt công tác dự báo quy mô phát triển và chuẩn bị đầy đủ các khả năng về quản lý không gian đô thị hiện đại theo quy hoạch. Quận 2 có thể tổ chức cho các phường đăng ký thực hiện không có rác thải xả bừa bãi, không có tệ nạn xã hội để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. “Có diện tích đền bù giải tỏa lớn, quận 2 cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách về đất đai; đồng thời, có những chính sách phù hợp và tổ chức tốt công tác tái định cư cho người dân” - ông Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy nhắc nhở quận 2: Vì đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu quá cao, không phù hợp thực tế địa bàn dẫn đến một số nhiệm vụ không đạt yêu cầu như kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, kết nạp đảng viên ở khu dân cư; công tác vận động nhân dân, di dời, giải tỏa trong các dự án vẫn để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại...

Đeo bám các kết luận của thành phố

Tại quận 9, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cao Văn Minh cho biết quận tồn tại một số hạn chế như: tiến độ thực hiện, thu hồi mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn chậm; công tác quản lý đô thị, môi trường có tập trung giải quyết nhưng chưa đạt yêu cầu, vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, sai phép, ô nhiễm môi trường, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, khai thác cát trái phép; hồ sơ hành chính trễ hạn tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai còn nhiều; trật tự an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả ba mặt so với cùng kỳ, tình hình ùn tắc giao thông ngày càng nhiều trên các tuyến đường trọng điểm...

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo của quận 9 đã có nhiều cách làm sáng tạo. Đặc biệt là trong điều kiện địa bàn rộng, quận 9 đã tập trung đoàn kết chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng hợp lý theo hướng tích cực, phòng chống tội phạm giảm. Về các dự án chậm tiến độ, Bí thư Thành ủy lưu ý trên địa bàn quận đang triển khai rất nhiều dự án nên khối lượng hoàn thành công việc cần cao hơn, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm nên cần đeo bám các kết luận của chủ tịch UBND TP.

“UBND quận 9 cần thành lập tổ rà soát những kết luận của chủ tịch UBND TP, phó chủ tịch TP để đánh giá những kết quả phối hợp của các sở, ngành địa phương và báo cáo UBND TP” - Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo.

Đánh giá đúng thì có giải pháp trúng Theo báo cáo, quận 9 có diện tích tự nhiên hơn 10.000 ha, dân số gần 300.000 người. Trong năm qua, trên địa bàn xảy ra 226 vụ phạm pháp hình sự, giảm gần 37% so với cùng kỳ. Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết tỉ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự toàn TP là 13,1%. Nếu các địa phương đều đạt kết quả cao như quận 9 thì chắc chắn tỉ lệ tội phạm TP sẽ giảm sâu. Từ đó, ông đặt vấn đề về kết quả kéo giảm tội phạm giữa 2 địa bàn liền kề là quận 9 và quận 2 hoàn toàn khác nhau, dù 2 quận có những nét tương đồng và đề nghị ông Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP, phân tích nguyên nhân do chủ quan hay khách quan? Ông Ngô Minh Châu cho biết trước đây, Công an TP đã yêu cầu Công an quận 9 đánh giá đúng tình hình đối tượng, tội phạm trên địa bàn, từ đó đưa ra giải pháp đúng. Trên cơ sở phân tích đối tượng, Công an quận 9 đã tập trung 4 giải pháp cơ bản, trong đó có tuyên truyền giáo dục người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường tuần tra gắn liền với nắm tình hình. “Qua một thời gian thì tình hình chuyển biến tội phạm tại quận 9 đã thay đổi rõ rệt, số vụ phạm pháp hình sự giảm sâu” - ông Châu nêu. Bí thư Thành ủy cho rằng 2 địa bàn gần nhau mà tội phạm tăng, giảm khác nhau thì phải phân tích, đánh giá mô hình, cách làm để rút kinh nghiệm. “Làm sao năm 2017, tội phạm ở quận 2 và quận 9 đều giảm mạnh như nhau” - ông Thăng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Trường Hoàng