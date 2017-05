Tông đuôi xe tải, phụ xe khách tử nạn

22/05/2017 10:48

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 22-5, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xảy vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách khiến một người tử vong.



Đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau va chạm

Thời điểm trên, tài xế Phan Vinh Thân (34 tuổi) cùng phụ xe Phan Công Quang (36 tuổi, cả hai cùng ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe khách loại 12 chỗ ngồi mang BKS 43B-002.21, trên xe chở một khối lượng gỗ lưu thông theo hướng Nam Bắc. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 51C-428.49 lưu thông cùng chiều phía trước bật xi nhan rẽ trái để vào đỗ xăng nhưng do không xử lý kịp, tài xế Thân đã tông vào phần đuôi xe tải.

Xe khách được tài xế dùng để chở gỗ

Cú va chạm mạnh khiến anh Quang tử vong tại chỗ, tài xế Thân bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, đầu xe khách bị hư hỏng nặng, phần đuôi xe tải cũng bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tiếp đó, vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, tại ngã ba cầu vượt Hòa Cầm (thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một xe đầu kéo bị lật, làm giao thông bị ùn tắc.



Xe đầu kéo bị lật khi đang chạy vào đường dẫn lên cầu vượt Hòa Cầm

Theo đó, vào thời gian trên, khi xe đầu kéo mang biển số 98C-100.41 đang lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 1A đi đường Trường Sơn.

Khi đến đoạn đường dẫn lên cầu vượt ngã ba Hòa Cầm thì không may bị lật nghiêng ra giữa đường, phần đầu xe bị gãy đôi và tách hoàn toàn với phần thân xe.

Hiện trường vụ lật xe đầu kéo

Sau khi bị lật nghiêng, phần đầu xe bị hư hại nặng phần kính do va chạm mạnh với mặt đường. Rất may, tài xế xe đầu kéo đã nhanh chóng đạp cửa xe, thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn đã khiến các phương tiện giao thông đi từ Quốc lộ 1A lên cầu vượt Hòa Cầm bị ách tắc hơn 2 giờ liền.

Lực lượng CSSGT và lực lượng cứu hộ quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và tiến hành cẩu trục xe đầu kéo bị lật .

Đến 9 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong

Đến 9 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý xong. Hiện nguyên nhân vụ lật xe vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.





Tr.Thường- V. Quyên