TP HCM sắp có "cú đấm thép" đối với tội phạm hình sự

Chiều 23-1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM. Đi cùng Chủ tịch nước có ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM và đại diện một số bộ khác.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết được sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP HCM, trong năm 2016 tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã được giữ vững. Trên địa bàn không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố và các hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động và bất ngờ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng ảnh Bác Hồ cho Công an TP HCM

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, một số chỉ tiêu trong năm qua đã đạt và vượt yêu cầu đề ra. Trong đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm 13,3 % so với năm 2015; tỉ lệ điều tra, khám phá án tăng cao góp phần tích cực cho sự phát triển của TP HCM.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết Công an TP HCM sẽ tập trung đổi mới phương pháp quản lý, điều hành lãnh đạo, chỉ huy kể cả đổi mới về tư duy, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong phục vụ nhân dân, công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác an ninh trật tự cũng như đẩy nhanh xây dựng, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đặc biệt, Công an TP HCM sẽ ra mắt thí điểm đội Cảnh sát Hình sự phía Nam vào ngày 25-1, nhằm tạo "cú đấm thép" đối với tội phạm hình sự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM trong những năm qua. Thời gian tới cần thay đổi phương thức tấn công, trấn áp tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc đấu tranh với bọn tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, đối với loại tội phạm kinh tế, tham nhũng cần truy thu ngay số tiền mà đối tượng chiếm đoạt”.

Nhân dịp Tết đến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TP HCM cùng gia đình một mùa xuân an lạc, hạnh phục bên những người thân yêu.

Trung tướng Lê Đông Phong thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM hứa với Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt sẽ đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội TP trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

