Trả lại "đặc sản Đà Lạt", một du khách bị đánh ngất xỉu

31/05/2017 17:24

Chiều 31-5, Công an phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với ông L.T.V (32 tuổi), chủ quầy "đặc sản Đà Lạt" B.N trên đường Phù Đổng Thiên Vương, để làm rõ hành vi hành hung bà Trần Ngọc Bích (44 tuổi), ngụ tại huyện Long Khánh (Đồng Nai), khi người này trả lại "đặc sản" đã mua trước đó vì cho rằng mình bị lừa.



Theo trình bày của bà Bích, sáng cùng ngày bà cùng cháu gái là Thái Mỹ Ngọc (17 tuổi), ngụ tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), đang điều khiển xe trên đường Mai Anh Đào, phường 8 thì một thanh niên xuất hiện áp sát, mời đi tham quan vườn dâu miễn phí. Người này cũng giới thiệu mua dâu tại vườn với giá chỉ 20.000đồng/kg. Tin lời chào mời, dì cháu bà Bích đã đi theo thanh niên này.

Quầy đặc sản nơi xảy ra xô xát khiến một du khách ngất xỉu.

Tuy nhiên, hai du khách trên được đưa thẳng vào quầy "đặc sản Đà Lạt" B.N. Tại đây, một nữ nhân viên yêu cầu bà Bích phải mua sản phẩm thì mới đưa đi tham quan vườn dâu. Bà Bích đã mua một chai nước cốt dâu với giá 100.000 đồng. Sau đó, dì cháu bà Bích được đưa tới vườn dâu gần đó để tham quan nhưng chủ vườn cho biết giá dâu tây tự hái từ 150.000 – 180.000 đồng/kg. Bực tức vì dính phải bẫy "cò đặc sản", hai dì cháu bà Bích quay trở lại cửa hiệu B.N để phản ánh, đồng thời đề nghị trả lại chai nước cốt dâu tằm đã mua trước đó.

Ít phút sau, chủ quầy "đặc sản Đà Lạt" B.N là ông L.T.V cùng một người phụ nữ xuất hiện quát tháo khách. Mặc dù bà Bích giải thích là mình bị lừa, chỉ muốn trả lại chai nước cốt dâu và lấy lại tiền, nhưng ông V không chấp nhận. Trong lúc hai bên mâu thuẫn, ông V đã tát vào mặt bà Bích. Tiếp đó, một người phụ nữ, nhân viên quầy này và một số người khác đi cùng ông V đã xông vào đá, đánh, nắm tóc kéo đầu bà Bích đập vào thùng xe khách đang đậu bên đường khiến nạn nhân ngất xỉu. Trước vụ hành hung trên, cháu bà Bích đã phải nhờ người gọi điện báo Công an đến giải cứu.

Tại cơ quan công an, ông L.T.V đã thừa nhận ông cùng nữ nhân viên của cửa hàng đánh bà Trần Ngọc Bích. Tuy nhiên, theo ông này, vết thương trên đầu và tay bà Bích là do nạn nhân tự ngã. Nguyên nhân khiến ông V đánh bà Bích là do bà Bích tát vợ ông trước.

Công an phường 8, TP Đà Lạt cho biết thêm sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng đã đưa bà Bích đến trạm xá phường 8 sơ cứu, Công an cũng đã đề nghị bà Bích đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chụp CT vết thương ở đầu để được theo dõi, điều trị. Vụ việc hiện đang được Công an phường 8 phối hợp với Công an TP Đà Lạt lập hồ sơ xử lý nghiêm.

Đình Thi