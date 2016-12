Trung tá Huỳnh Trung Phong làm Trưởng phòng CSGT Công an TP HCM

23/12/2016 14:10

Ban Giám đốc Công an TP HCM vừa thừa lệnh Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân bổ nhiệm Trung tá Huỳnh Trung Phong (37 tuổi), Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP HCM nắm chức vụ Trưởng phòng PC67.

Trung tá Huỳnh Trung Phong (37 tuổi) vừa được bổ nhiệm lên chức Trưởng phòng PC67.

Trung tá Phong tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát nhân dân vào tháng 12-2002.

Trung tá Phong từng làm việc tại Đội Tham mưu và sau đó được bổ nhiệm lên Phó trưởng Phòng PC67.

LÊ PHONG