Trưởng phòng Tư pháp huyện bị đâm tiên lượng nặng

Chiều 10-3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi (SN 1961, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn) nhập viện vào lúc 8 giờ 40 phút cùng ngày. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có 2 vết thương ở bụng sâu 3 cm và 7 cm bị thủng ruột non và 1 vết thương ở cẳng tay trái. Sau khi được phẫu thuật để khâu ruột non và khâu gân tay, bệnh nhân vẫn còn hôn mê, tiên lượng nặng.

Đối tượng Ai bị khống chế đưa về cơ quan điều tra. Ảnh do công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 7 giờ sáng 10-3, đối tượng Trương Văn Ai (cấp dưới của ông Đợi) vào trụ sở của Phòng Tư pháp huyện rồi dùng dao bầu đâm ông Đợi thủng bụng. Sau đó, Ai rút dao ném ở cổng UBND huyện Trà Ôn rồi chạy về nhà ở ngay thị trấn, khóa trái cửa lại. Ai đã mặc áo giáp, sử dụng hung khí cố thủ bên trong nhà. Lực lượng Công an huyện Trà Ôn và Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo đã có mặt tại nhà Ai để thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, Ai lại thách thức lực lượng làm nhiệm vụ và hăm dọa “Đứa nào vào nhà, tao đâm chết!”. Trước sự manh động của đối tượng, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động sử dụng biện pháp nghiệp vụ và khống chế đối tượng thành công Ai đưa về trụ sở công an huyện làm việc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Còn ông Đợi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

