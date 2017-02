Trượt chân, một công nhân bị than vùi lấp thiệt mạng

21/02/2017 12:27

Tin từ Công ty than Quang Hanh (tỉnh Quảng Ninh) cho biết tối 20-2, tại khu vực thượng vận tải mức -175 đến -100 VT7, khu trung tâm thuộc Phân xưởng Đào lò 8, Công ty than Quang Hanh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong. Nạn nhân là anh Ngô Đức Minh (SN 1993, quê ở khu 9, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), công nhân khai thác hầm lò, thợ bậc 4/6.

Theo thông tin từ Công ty than Quang Hanh, ca 2 ngày 20-2, công nhân Ngô Đức Minh được giao nhiệm vụ cùng 2 công nhân Nguyễn Văn Thiên (nhóm trưởng) và học sinh thực tập Bùi Văn Thuận đóng tải than tại thượng vận tải mức -175 đến -100 VT7 khu trung tâm.

Đến khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, công nhân Ngô Đức Minh trượt chân ngã và bị than vùi lấp ở chân thượng. Ngay khi đó, công nhân này đã được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình công nhân bị nạn; Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh, Công ty than Quang Hanh… cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Tr.Đức