Truy bắt cán bộ bảo vệ rừng trộm cả vườn sâm Ngọc Linh

Sáng 7-3, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Nam Trà My đã có báo cáo ban đầu về vụ trộm sâm Ngọc Linh “khủng” trên địa bàn huyện, bắt thêm một đối tượng.

Cụ thể, theo Công an huyện Nam Trà My, sáng1-3, ông Hồ Văn Dương cùng với ông Hồ Văn Diêm, Hồ Văn Hai, Hồ Văn Hải và Hồ Văn Bảy (cùng ngụ nóc Tăk Ngo, thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) đi lên chốt trồng sâm chung tại sườn núi Ngọc Linh ở thôn 2 để thăm và kiểm tra vườn sâm thì phát hiện các vườn trồng sâm của mình bị kẻ gian đào bới trộm cắp củ sâm Ngọc Linh với số lượng lớn.

2 đối tượng trong đó có cán bộ bảo vệ rừng trộm cả vườn sâm Ngọc Linh của người dân

Số lượng sâm bị mất hơn 500 gốc sâm, với trọng lượng khoảng 9 kg, độ tuổi từ 2 đến 17, gây thiệt hại gần như toàn bộ tài sản của các hộ, ước tính trên 300 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Nam Trà My đã triển khai 2 tổ công tác. Một tổ gồm lực lượng công an huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện cùng lực lượng công an xã Trà Linh tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người bị hại, làm các thủ tục tố tụng ban đầu. Một tổ tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn có khả năng thực hiện hành vi trộm cắp sâm, thu thập thông tin, chứng cứ và lần theo dấu vết tội phạm.

Đến ngày 5-3, tổ công tác của Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an TP Tam Kỳ phát hiện Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987, ngụ tại thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) có mang theo gần 4 kg củ sâm Ngọc Linh chưa rõ nguồn gốc, nghi ngờ là tang vật của vụ trộm cắp nói trên nên tiến hành mời đối tượng về làm việc.

Qua đấu tranh, Nguyệt thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Qua đó, vào sáng 24-2, Nguyệt cùng Phan Quốc Duân (SN 1989, ngụ thôn Dương Bình) - Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Tranh đi xe máy từ huyện Bắc Trà My lên đến cuối đường xã Trà Linh rồi đi bộ lên chốt sâm của các hộ dân nói trên để nhổ trộm sâm Ngọc Linh.

Sau khi “dọn” hơn 500 gốc sâm với trọng lượng gần 9 kg củ sâm Ngọc Linh, Nguyệt và Duân đi bộ về cuối đường lấy xe máy xuống TP Tam Kỳ. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất Nguyệt sẽ đem sâm trộm cắp được vào tỉnh Bình Phước để tiêu thụ rồi quay về cùng nhau chia tiền. Sau đó, Nguyệt đón xe khách vào tỉnh Bình Phước để tìm nơi bán sâm. Tuy nhiên, do không bán được số sâm này nên Nguyệt quay về lại Tam Kỳ và đến ngày 5-3 thì Nguyệt bị công an bắt khi đang đi tìm nơi tiêu thụ.

Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đã tạm giữ 3,7 kg sâm Ngọc Linh do 2 đối tượng nhổ trộm. Số Sâm còn lại, Duân khai đem đi cất giấu tại nhà người quen ở huyện Tiên Phước. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Duân và tạm giữ được toàn bộ số sâm Duân cất giấu.

Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My điều tra làm rõ.

Theo ông Hồ Quang Bửu, sau vụ trộm sâm “khủng” trên, UBND huyện Nam Trà My đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan và các chủ hộ tăng cường các biện pháp bảo vệ vườn sâm. Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý, có giá trị kinh tế rất cao và chỉ có duy nhất trên đỉnh Ngọc Linh (thuộc 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum). Hiện nay giá mỗi ký sâm từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng tùy vào độ tuổi. Nhờ vào cây sâm, nhiều người dân sống trên đỉnh Ngọc Linh xa xôi trở thành tỉ phú. Vào tháng 6 này, lễ hội sâm núi Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Nam Trà My, đây là một trong những hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Festival Di sản Quảng Nam 2017.

Tr.Thường