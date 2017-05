Truy bắt nhóm đối tượng tấn công CSGT

23/05/2017 08:40

Sáng 23-5, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết đã mời một số đối tượng liên quan và vận động những đối tượng còn lại trong vụ tấn công lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ lên đầu thú.

Trước đó, chiều 21-5, tổ tuần CSGT và 1 cán bộ đội thi hành án dân sự, hỗ trợ tư pháp - Công an huyện Phú Thiện đang tiến hành tuần tra trên Quốc lộ 25. Khi đi đến đoạn thôn Thanh Bình, xã Ayun Hạ thì phát hiện ba đối tượng đi trên xe máy độ chế BKS: 81R1 - 3939 cùng không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác ra hiệu dừng xe kiểm tra.



Chiếc xe máy các đối tượng xử dụng - Ảnh Lê Gia

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà rú ga bỏ chạy. Trung úy Lâm Quang Mạnh và chiến sĩ Trần Anh Nam đi trên xe mô tô lập tức bám theo các đối tượng. Khi đến khu vực thôn Plei Đáp thì các đối tượng để xe lại rồi bỏ đi.



Sau đó, các đối tượng gọi thêm một số người khác đến vây hãm, giằng co hai cán bộ công an, yêu cầu lập biên bản. Lúc này, một số đối tượng đã cướp gậy điều khiển giao thông, mũ bảo hiểm, rồi dùng hung khí đánh tới tấp vào hai chiến sĩ công an. Khi lực lượng Công an huyện và Công an xã Ayun Hạ ập đến thì các đối tượng bỏ chạy. Hậu quả làm trung úy Mạnh bị thương vùng đầu phải khâu 3 mũi, chiến sĩ Nam bị xây xát nhẹ đã được đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh ban đầu, ba đối tượng đi trên xe máy gồm: Kpă Yan (SN 1998), Siu Dam (SN 2000) và Rcom Chang (SN 1996, cùng trú tại thôn Plei Đáp, xã Ayun Hạ).













Hoàng Thanh