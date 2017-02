Tuần tới báo cáo Thủ tướng chốt mở rộng Tân Sơn Nhất

22/02/2017 17:24

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, máy bay xếp hàng dài chờ cất cánh trên đường bay vào giờ cao điểm - Ảnh: Thế Dũng

Hôm nay 22-2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp để rà soát các phương án điều chỉnh quy hoạch, mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất.

Tham dự có lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải (GTVT), Xây Dựng, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, UBND TP HCM.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn là Công ty Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC – Bộ Quốc phòng) đã trình bày chi tiết 7 phương án điều chỉnh quy hoạch, mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất.

7 phương án được chia thành 3 nhóm. Phương án thứ nhất là xây mới đường cất hạ cánh số 3 ở phía Bắc sân golf, cách đường cất hạ cánh 25R/07L 1800m, xây dựng hai nhà ga mới và các công trình phụ trợ nằm trên khu vực đất sân golf. Phương án này có tổng mức đầu tư lên đến 201.350 tỉ đồng, thời gian xây dựng trên 15 năm, giải phóng 626 ha mặt bằng, trong đó có khu quân sự, sân golf và 322 ha đất dân cư với khoảng 140 ngàn hộ dân.

Nhóm phương án thứ hai gồm 3 phương án xây dựng đường cất hạ cánh số 3, nhà ga hành khách T4 ở phía Bắc, nhà ga T3 ở phía Nam. Trong nhóm phương án này, phương án có tổng mức đầu tư thấp nhất là 100.961 tỉ đồng, cao nhất là 187.265 tỉ đồng. Thời gian xây dựng từ 10 đến trên 15 năm.

Nhóm phương án thứ 3 gồm 3 phương án, không xây mới đường cất hạ cánh, chỉ xây mới các nhà ga, sân đỗ, khu kỹ thuật ở phía Bắc, phía Nam và cả hai phía Bắc – Nam của sân bay.

Nhóm phương án thứ 3 gồm 3 phương án, không xây mới đường cất hạ cánh, chỉ xây mới các nhà ga, sân đỗ, khu kỹ thuật ở phía Bắc, phía Nam và cả hai phía Bắc – Nam của sân bay

Tại các cuộc họp trước đó, phương án được cân nhắc lựa chọn là xây dựng đường lăn song song và các đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh 25L/07R và 25L/07L; xây dựng nhà ga T3 và T4 mỗi nhà ga có công suất 10 triệu hành khách/năm; xây dựng khu bãi đỗ và bảo dưỡng kỹ thuật phía Bắc. Phương án này sẽ nâng tổng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất lên 43-45 triệu hành khách/năm trong khi chỉ phải giải phóng mặt bằng 24.52 ha đất quân sự để xây dựng nhà ga, không cần giải toả đất dân sự. Tổng mức đầu tư theo phương án này khoảng 19.350 tỉ đồng, thời gian xây dựng hoàn thành trong 2-3 năm.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc làm việc trước đó, ADCC phải lập phương án 3B có cùng công suất với phương án 3 nhưng đầu tư xây dựng ở phía Bắc (khu vực sân golf, một số đơn vị Quốc phòng và nhà dân).

Tại cuộc họp này, ADCC đã có báo cáo chi tiết phương án này. Cụ thể, thay vì xây dựng nhà ga, các công trình kỹ thuật ở phía Nam như phương án 3, sẽ xây dựng hoàn toàn ở phía Bắc đường lăn, sân đỗ, khu dịch vụ kỹ thuật và nhà ga T4 công suất 20 triệu khách/năm, cải tạo đường hạ cất cánh 25R/07L. Với phương án 3B, công suất của sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đạt 43-45 triệu hành khách/năm nhưng sẽ phải giải phóng mặt bằng 276 ha, trong đó đất dân cư 28,6 ha, đất quân sự 90.1 ha và đất sân golf 157,3 ha đồng thời tái định cư cho 6.050 hộ dân.

Tổng mức đầu tư của phương án này là 61.590 tỉ đồng, gấp 3,2 lần so với phương án 3. Bên cạnh đó, thời gian hoàn thành cũng dài hơn, mất từ 10 đến 12 năm, trong đó riêng công tác giải phóng mặt bằng đã mất khoảng 5 năm.

Đánh giá về phương án này, DACC cho rằng, việc xây dựng khu hàng không dân dụng phía Bắc sẽ làm giảm đáng kể lưu lượng hành khách ở phía Nam, giải quyết được vấn đề ùn tắc ở khu vực đường Trường Sơn. Tuy nhiên, phương án này sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác khu bay do tàu bay phải cắt ngang đường cất hạ cánh và phải dịch ngưỡng hạ cánh ở đầu 25R, ảnh hướng rất lớn đến quốc phòng, an ninh do phải dịch chuyển và xây dựng mới đồng bộ các đơn vị quân đội bảo vệ Tân Sơn Nhất và TP HCM.

Phương án này cũng ảnh hưởng đến quy hoạch của TP HCM do phát sinh giao thông lớn ở phía Bắc sân bay và ảnh hưởng đến số lượng lớn dân cư. Ngoài ra, việc khai thác khu vực phía Bắc còn đòi hỏi phải xây dựng thêm các công trình kỹ thuật phục vụ máy bay, phục vụ hành khách nên không thể tận dụng tối đa công suất của các công trình đã có ở phía Nam.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết sau khi đã rà soát, nghiên cứu kỹ các phương án, đã có đủ cơ sở khoa học để lựa chọn phương án 3 là phù hợp nhất, đảm bảo nhu cầu của người dân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm nhanh chóng giải toả ùn tắc; có tổng mức đầu tư rẻ nhất, có thể xã hội hoá đầu tư ở mức cao nhất, ít sử dung vốn nhà nước nhất. Bên cạnh đó, phải đảm bảo an toàn, chất lượng, tăng tính an toàn cho hoạt động của sân bay, cho hành khách, phương tiện.

Song Phó Thủ tướng lưu ý phải hoàn thiện thêm cùng với tất cả các phương án khác để báo cáo Thủ tướng, Thường trực Chính phủ cho ý kiến trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các yếu tố. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện các phương án quy hoạch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngay trong tuần tới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngay từ thời điểm này cần song song chuẩn bị các công việc thực hiện dự án như thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, dự kiến lựa chọn nhà đầu tư để có thể phê duyệt ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Bộ GTVT cũng chủ trì xây dựng các cơ chế đặc thù cho từng dự án để có thể áp dụng đồng bộ ngay khi được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Phối hợp với UBND TP HCM xử lý các kiến nghị của TP theo thẩm quyền để đảm báo các công trình đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao UBND TP HCM chủ động lập quy hoạch chỉnh trang đô thị khu vực sân bay; chủ động điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông thành phố nói chung, đặc biệt là điều chỉnh hệ thống giao thông kết nối với sân bay để đảm bảo giảm ùm tắc giao thông, cảnh quan đô thị. Chủ động nguồn lực để đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông kết nối, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài sân bay, đảm bảo phục vụ hoạt động của sân bay có hiệu quả.

Thế Dũng