U50 nhờ giang hồ xử hàng xóm

28/02/2017 17:30

Ngày 28-2, Công an phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích lên Công an TP Đà Lạt thụ lý theo thẩm quyền.

Ông Thanh (ngụ đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP Đà Lạt) - đang điều trị tại Khoa hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - cho biết chiều 25-2, gia đình ông có 2 người cháu tên Minh và Ti đến chơi.

Sau khi ăn tối, ông và các cháu đang ngồi hát karaoke thì ông Huỳnh Hữu Vĩnh (51 tuổi, hàng xóm ông Thanh) sang chơi và cùng hát. Lúc này, ông Vĩnh gây gỗ với Ti và Minh nên ông Thanh can ngăn và đưa ông Vĩnh về nhà nghỉ ngơi. Còn Ti và Minh cũng ra về sau đó.

Sau khi bị tấn công, ông Thanh bị đa chấn thương, gãy răng và 4 xương sườn.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, nghe tiếng gõ cửa, ông Thanh vừa mở cửa liền bị 2 thanh niên lạ mặt xông vào đánh tới tấp.

Thấy nhà ông Vĩnh đang sáng đèn, ông Thanh kêu cứu và chạy vào nhà ông Vĩnh thì 2 thanh niên này tiếp tục chạy theo hành hung.

Thấy cha bị đánh, anh Thái Vũ Long (con ông Thanh) và người bạn tên Khoa đến nhà ông Vĩnh cứu cha liền bị ông Vĩnh và 2 thanh niên lạ mặt nói trên cầm mã tấu rượt đánh.

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, ông Thanh bị đa chấn thương, gãy một chiếc răng và 4 xương sườn.

Công an phường 8, TP Đà Lạt cho biết bước đầu ông Vĩnh khai nhận sau khi được ông Thanh đưa về nhà, do bức xúc nên ông Vĩnh đã gọi điện cho một người tên Hùng (đồng nghiệp lái xe tải với ông Vĩnh; ngụ đường Ngô Gia Tự, quận 10, TP HCM) nhờ "rửa hận". Hùng lại rủ thêm một người tên Hiếu đến nhà ông Thanh để “xử” Minh và Ti. Tuy nhiên, do không biết Minh và Ti nên khi ông Thanh vừa mở cửa, Hùng và Hiếu đã lao vào đánh ông Thanh.

Đình Thi