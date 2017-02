Về nhà ăn Tết, kẻ buôn người bị tóm gọn

09/02/2017 17:14

Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã di lý đối tượng Lữ Văn Khăm (SN 1988, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tỉnh Quảng Nam để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 4-2, Phòng PC 45 phối hợp với công an ở tỉnh Nghệ An bắt giữ Khăm tại nhà của đối tượng này khi Khăm về quê ăn Tết sau thời gian trốn lệnh truy nã ở nhiều nơi, trong đó có Lào.

Khăm bị bắt sau thời gian trốn nã

Theo hồ sơ, Khăm là một trong số các đối tượng trong vụ án mua bán người do PC45 Công an tỉnh Quảng Nam khám phá vào tháng 9-2013. Cụ thể, trước thời điểm đó, Khăm cùng các đối tượng Lương Thị Mằn (SN 1989), Lương Thị Lan (SN 1992), Xên Văn Dần (SN 1987), Cụt Văn Yên (SN 1982), Lương Thị Khuyên (SN 1992), Lò Văn Việt (SN 1981), Cụt Văn Chơ (SN 1980), Lữ Văn Chín (SN 1995, đều ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dụ dỗ các cô gái đồng bào dân tộc ít người ở huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) đưa sang Trung Quốc bán.

Các đối tượng trong đường dây này lần lượt bị bắt giữ và đưa ra xét xử, riêng Khăm bỏ trốn và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Tr.Thường