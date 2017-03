Vỉa hè có thể có lợi ích nhóm, giải toả là cần thiết

01/03/2017 18:18

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: "Giải toả lấn chiếm vỉa hè là cần thiết để trả lại cho cộng đồng, người dân" - Ảnh: Thế Dũng

Chiều nay 1-3, chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2017, trả lời câu hỏi của báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng khẳng định việc giải toả lấn chiếm vỉa hè tại TP HCM là việc cần làm và cần sự ủng hộ của nhân dân, đây cũng là quyền lợi của nhân dân.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết sáng nay tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng đã lên tiếng hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm dọn dẹp lấn chiếm vỉa hè của TP HCM.

Ngay sáng nay Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong đã trực tiếp chủ trì họp 24 quận, huyện của TP chỉ đạo đồng loạt ra quân dọn dẹp việc lấn chiếm vỉe hè.

Bộ trưởng Công An Tô Lâm trước đó cũng có văn bản gửi Công an các tỉnh, TP tích cực cùng các địa phương hỗ trợ ra quân và quy định các cơ quan Công an không lấn chiếm lòng lề đường…

Theo ông Mai Tiến Dũng ở đây có 2 vấn đề. Đó là có vỉa hè để dành cho người đi bộ nên phải trả lại vai trò đúng nghĩa của vỉa hè.

"Vỉa hè này là thuộc phạm vi quản lý của nhà nước. Việc lấn vỉa hè để bán hàng, các dịch vụ tạo sơ hở, không cẩn thận sẽ tạo lợi ích nhóm, ví dụ chỗ giữ xe, bán hàng... Giải toả lấn chiếm vỉa hè là cần thiết để trả lại cho cộng đồng, cho người dân được sử dụng"- người đứng đầu VPCP nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, không phải đến nay mới "đấu" với lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà đã làm nhiều năm. TP HCM đã làm quyết liệt từ năm 2011 nhưng làm xong lại tái lấn chiếm trở lại.

Về việc xử phạt các vi phạm lòng lề đường, theo ông Mai Tiến Dũng là trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và phải thường xuyên ra quân, tuyên truyền, giải toả nhưng đến nay vẫn chưa thành công nhiều.

Vẫn thường áp dụng lập biên bản, xử phạt, thông báo đến ngày cưỡng chế thì đúng nhưng với tinh thần mong mỏi của dân, nhu cầu cấp thiết thì đề nghị nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ủng hộ quan điểm của TP HCM.

"Việc các đồng chí phó chủ tịch quận xuống đường là động thái tích cực. Đây là việc cần làm, sự tham gia đồng bộ của hệ thống chính trị. Nếu trong phạm vi tuyến đường, phố, địa giới hành chính không làm được thì phải kiểm điểm trước lãnh đạo TP. Công tác vận động tuyên truyền không phải bây giờ mà làm lâu rồi nhưng nếu không cứng rắn, động thái mạnh thì tái diễn" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ủng hộ.

Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đi xử lý vi phạm - Ảnh: Sỹ Đông

Sau TP HCM, Long An, Hà Nội cũng ra quân, nhiều địa phương khác cũng làm theo để trả lại những gì đẹp nhất, đảm bảo an toàn giao thông.

Tại phiên họp Chính phủ sáng nay, Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta nhận được nhiều tin vui như TP HCM ra quân tháo dỡ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, rất quyết liệt. Chúng ta cũng nhận được tin vui Hà Nội có kế hoạch thu hồi, tiêu hủy 2,5 triệu xe gắn máy cũ nát và dẹp bỏ lấn chiếm vỉa hè ở một số khu vực nội đô. Việc này không thể làm tất cả ngay, không thể làm đầu voi đuôi chuột nhưng thái độ lập lại trật tự đô thị ở các thành phố lớn là việc hết sức hoan nghênh trong tháng sau Tết”.

Thế Dũng - Phương Nhung