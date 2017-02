Vụ 20 học sinh nghi bị liên cầu khuẩn: Bộ Y tế vào cuộc

22/02/2017 22:55

Sáng 22-2, các y - bác sĩ Bệnh viện (BV) Sản Nhi Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, BV Đa khoa huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) đã về Trường Tiểu học và THCS Hạnh Dịch (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) để khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho gần 200 học sinh (HS) nghi bị mắc bệnh viêm cầu thận cấp. Các y - bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng, làm các thủ tục xét nghiệm máu, lấy nước tiểu.

Các y - bác sĩ khám sàng lọc cho học sinh ở xã Hạnh Dịch vào sáng 22-2. Ảnh: HUỆ CẢNH

PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, xác nhận chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia của Bộ Y tế cũng đã đến huyện Quế Phong hỗ trợ địa phương điều tra nguyên nhân. Đoàn sẽ thăm khám bệnh nhân và kết hợp khảo sát dịch tễ, lấy mẫu nước, thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 21-2, trên địa bàn xã Hạnh Dịch có 20 HS (17 HS THCS và 3 HS tiểu học) nghi bị mắc bệnh viêm cầu thận cấp. Các em nhập viện với những triệu chứng phù, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, có biểu hiện suy thận cấp. Trong số này, đến nay đã có 2 trường hợp tử vong. Đó là em Lô Văn Hiếu (12 tuổi, HS lớp 7) và Lô Văn Tuấn (8 tuổi, em trai Hiếu). Theo ông Lang Văn Thái, Giám đốc BV Đa khoa huyện Quế Phong, trong số 20 bệnh nhân, có 16 em ăn bán trú, 4 em ăn tại nhà. “Có thể bệnh đã lây lan từ HS này sang HS khác vì các em mắc bệnh ở bậc THCS đều ở nội trú, ăn chung với nhau” - ông Thái nhận định.

Trước đó, ngày 20-2, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn công tác gồm các bác sĩ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, BV Sản Nhi Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế và BV Đa khoa huyện Quế Phong về xã Hạnh Dịch để lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 21-2, Sở Y tế tỉnh Nghệ An triệu tập cuộc họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân. Sở Y tế cho biết nguyên nhân ban đầu chưa được xác định do phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước ăn uống, sinh hoạt. Tuy nhiên, hội đồng chuyên môn nghĩ nhiều đến viêm cầu thận cấp do liên cầu khuẩn. Sở cũng đã có công văn báo cáo Bộ Y tế, đề nghị giúp đỡ chuyên môn, xác định nguyên nhân gây bệnh.

Liên quan đến công tác điều trị cho HS, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết bệnh lý do vi khuẩn liên cầu hiện đã có phác đồ điều trị. Thuốc điều trị chủ yếu là kháng sinh. Trong trường hợp cần hỗ trợ về chuyên môn từ các BV tuyến trung ương, nếu Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề xuất, Bộ Y tế sẵn sàng chi viện thuốc để phục vụ điều trị.

Trong khi đó, cô Lang Thị Tuyển, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hạnh Dịch, bày tỏ lo lắng: “Trong những ngày qua, việc nhiều HS của trường mắc bệnh, 2 em tử vong khiến phụ huynh hoang mang. Nhà trường đã cử các thầy cô giáo đến từng nhà các HS để động viên”.

Đức Ngọc - Ngọc Dung