Vụ 5 người đi ăn giỗ gặp nạn: Thêm 1 người tử vong

05/06/2017 17:11

Ngày 5-6, thông tin từ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết ông Ngô Sỹ Hưng (SN 1971, trú xóm 5, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An), nạn nhân trong vụ lật xe chở 5 người trên đường Hồ Chí Minh vào rạng sáng ngày 3-6, đã tử vong.

Nạn nhân Hưng là anh trai của bà Ngô Thị Anh (SN 1974, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), người đã tử vong trước đó tại bệnh viện. Như vậy, đã có 3 nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng gần 4 giờ ngày 3-6, xe ô tô mang BKS 19A-062.25 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bác - Nam khi đến địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ mất lái tông vào cột mốc bên đường rồi lật nhiều vòng.

Hậu quả khiến cháu Đặng Thị L. (SN 2009) tử vong tại chỗ, bà Ngô Thị Anh (mẹ cháu L.) tử vong ngay sau đó, ông Hưng nguy kịch. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến chồng bà Anh và một người con trai của hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô con chở cả gia đình từ Tuyên Quang về Nghệ An đi đám giỗ người thân (bà Anh lấy chồng ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)

