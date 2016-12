Vụ bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo: Có dấu hiệu giết người

27/12/2016 13:52

Ngày 27-12, thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9, TP HCM, cho biết đang củng cố hồ sơ bàn giao nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ quận 9) cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp tỏ ra ân hận khi khai nhận hành vi với cơ quan điều tra

Theo thượng tá Sâm, trong quá trình điều tra, Công an quận 9 đã gửi 2 mẫu nước lèo trong nồi bún riêu của người cháu mà bà Điệp bỏ thuốc chuột vào đến Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để phân tích, xét nghiệm. Kết quả cho thấy 2 mẫu nước lèo này đều chứa thuốc diệt chuột, chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc khi sử dụng.

“Căn cứ vào quá trình điều tra và kết quả xét nghiệm trên, cơ quan điều tra xác định bà Điệp có dấu hiệu hành vi giết người. Chúng tôi đang củng cố hồ sơ bàn giao nghi can cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền” - ông Sâm thông tin.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 5 giờ ngày 25-12, khi chị T.T.B.T. (37 tuổi, cháu bà Điệp) vào trong nhà, bà Điệp đã mở nắp nồi nước lèo bún riêu của chị rồi bỏ thuốc chuột vào. Khi ra kiểm tra, chị T. phát hiện mùi lạ, có màu bất thường nên hỏi nhưng bà Điệp chối.

Nghi vấn có chuyện không lành, chị T. đã gọi điện trình báo công an địa phương.

Tại cơ quan công an, bà Điệp thừa nhận hành vi của mình, lý do là vì tranh chấp đất đai và ganh ghét chuyện mua bán.

Tin - ảnh: Sỹ Hưng