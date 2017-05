Vụ cháu bé lớp 1 nghi bị dâm ô: Không có chuyện bị xâm hại

16/05/2017 22:52

Ngày 16-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP HCM tổ chức họp báo công bố kết luận chính thức nghi án cháu N. (SN 2010 học sinh lớp 1/8 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức, TP HCM) bị xâm hại tình dục.



Cháu bé bị té

Theo báo cáo của Công an TP HCM, ngày 15-2, Công an quận Thủ Đức tiếp nhận đơn tố giác của chị C. (ngụ quận Thủ Đức) cho biết con gái chị là cháu N. bị xâm hại vùng kín.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an quận Thủ Đức đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM điều tra. Qua tiếp xúc, cháu N. kể khoảng 10 giờ ngày 14-2, sau khi ăn kem tại căng -tin của trường, cháu cùng một số em khác về phòng nghỉ trưa. Thời điểm này, cô chủ nhiệm chưa về phòng, các em đùa giỡn khiến cháu N. té ngã, va vào cạnh bàn và bị đau ở bộ phận sinh dục. Sau đó, cháu N. vào nhà vệ sinh cởi quần thể thao và quần lót ra thì thấy máu chảy ở bộ phận sinh dục nên hốt hoảng kể lại sự việc với cô giáo chủ nhiệm. Khi về nhà, chị C. thấy con chảy máu ở bộ phận sinh dục, hỏi thì N. cũng kể như trên nhưng chị C. không tin mà làm đơn tố cáo. Trong quá trình điều tra, công an còn lấy lời khai của các cháu học chung lớp với cháu N. thì các cháu đều cho biết N. bị té.

Một cuộc họp báo thông tin về vụ cháu N. nghi bị xâm hại, do Công an quận Thủ Đức tổ chức

Kiểm tra hệ thống camera, công an ghi nhận có 8 camera bố trí xung quanh trường nhưng không quay trực tiếp vào lớp học. Thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 14-2 không thấy người lạ nào vào trường. Riêng camera số 4 không ghi nhận hình ảnh từ 11 giờ 15 phút đến 12 giờ 30 phút do trước đó trường chuẩn bị tổ chức cuộc họp nên phân công cho nhân viên tổng dọn vệ sinh, bố trí lại bàn ghế tại hội trường. Nhân viên này không biết camera số 4 gắn chung hệ thống điện ở hội trường nên đã ngắt cầu giao điện sau khi dọn dẹp xong khiến camera không hoạt động.

Công an đã thu giữ camera, ổ cứng để trưng cầu giám định nhưng không phục hồi được dữ liệu. Trích xuất hình ảnh từ camera số 7 phát hiện khoảng 11 giờ 21 phút có đối tượng nam đi xe đạp điện vào phía sau hành lang dãy lớp 1/8. Người này sau đó dựng xe vào gốc cây, đi vào dãy lớp 1 rồi mất hút. Đến 11 giờ 27 phút có một phụ nữ ra lấy chiếc xe đạp điện chạy đi. Qua xác minh, đối tượng nam là H.T.V (SN 1999) và người phụ nữ là giáo viên của trường, mẹ của V.

"Chúng tôi còn lấy lời khai nhiều người như bảo vệ, nhân viên, quản lý căng-tin… nhưng đều không có chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội" - đại diện Công an TP HCM khẳng định.

Đặt nhiều giả thiết

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng đưa cháu N. đi giám định và khi có kết quả điều tra bước đầu đã thông báo cho gia đình cháu bé biết là cháu không bị xâm hại nhưng chị C. không tin.

"Chị C. là người có cá tính mạnh mẽ. Chúng tôi biết chị khó chấp nhận sự thật này và sẽ tiếp tục mời lên để giải thích. Mong lần này chị sẽ hiểu tường tận về sự việc" - Thiếu tướng Phan Anh Minh nói và thông tin thêm là khi sự việc chưa rõ ràng, một số báo mạng khai thác thông tin sai sự thật gây bất lợi cho anh Đ. (nhân viên làm việc theo hợp đồng tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh) - người bị vu oan xâm hại cháu bé. Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn đe dọa tấn công gia đình anh Đ. khiến anh sợ hãi phải cầu cứu công an. Một số đối tượng còn lợi dụng sự việc này để kích động, lôi kéo và dụ dỗ phụ huynh chuyển con đến trường khác học khiến nhà trường rất hoang mang. Trước tình hình này, Công an TP HCM đã chỉ đạo phải kiểm soát được tình hình, không để xảy ra tình huống xấu.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng khẳng định quá trình điều tra, công an đặt ra nhiều giả thiết: có hay không việc cháu bé bị xâm hại? Nếu có thì bị xâm hại khi nào, ở đâu? Nếu vấn đề nghiêm trọng như thế này mà điều tra không kỹ, báo chí thông tin một chiều thì sẽ ảnh hưởng môi trường giáo dục nói chung và Trường Tiểu học Lương Thế Vinh nói riêng. Do đó, phải làm rất thận trọng, xác minh kéo dài so với luật định, giám định nhiều lần. Kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP HCM cho thấy màng trinh cháu N. không rách, xây xát 2 bên âm vật, không thấy tinh trùng. Có tế bào người nam trong dịch âm đạo nhưng chưa đủ cơ sở đối chiếu mẫu ADN của đối tượng nam…

"Công an và VKSND TP HCM, Công an quận Thủ Đức và VKSND quận Thủ Đức… đều thống nhất kết luận không có việc cháu bé bị xâm hại nên quyết định không khởi tố vụ án. Chúng tôi đã thông báo cho đại diện cháu bé được biết sau khi có kết luận điều tra chính thức" - ông Minh nói.

Không đủ căn cứ xác định thủ phạm Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, căn cứ kết quả giám định pháp y và đặc điểm nhận dạng có thể khẳng định không đủ cơ sở để chứng minh cháu bé bị xâm hại, càng không thể buộc tội anh Đ. xâm hại cháu bé như chị C. tố cáo. Riêng tế bào nam thu được trong dịch âm đạo do bị phân hủy và không đủ số lượng để giám định so sánh ADN và giám định lại. Không đủ cơ sở để quy kết tế bào nam được hình thành trong ngày 14-2 hay trước đó. Mặt khác, tế bào nam vẫn có thể bị nhiễm từ các vật thể trung gian như quần lót, khăn dùng lau chùi... thậm chí là của cha cháu bé vì người này thường xuyên xếp đồ cho con đi học.

