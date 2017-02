Vụ cháy nhà xưởng Ô tô Trường Hải: Thiệt hại khoảng 250 tỉ đồng

12/02/2017 12:58

Sáng 12-2, Công ty CP Ô tô Trường Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức buổi họp báo thông báo về việc đưa vào hoạt động trở lại nhà máy sản xuất, lắp ráp xe bus (Thaco Bus) sau sự cố cháy nổ xảy ra cách đây 10 ngày. Tham dự họp báo có ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, cho hay vào khoảng 18 giờ chiều 2-2, các công nhân phát hiện xảy ra cháy ở 2 điểm trong nhà máy sản xuất, lắp ráp xe bus cua công ty. Sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo công ty đã nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy. Các lực lượng PCCC tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, Quân khu V, Cảng hàng không Chu Lai… đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa và đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Dương, sau vụ cháy, Công an tỉnh Quảng Nam đã phong tỏa hiện trường, thành lập tổ điều tra gồm có cả lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra. Sau 2 ngày khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu nghiên cứu đã bàn giao lại hiện trường cho công ty để khắc phục hậu quả. Ban đầu, tổ điều tra nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng.

Chủ tịch HĐQT Thaco cho hay phía bảo hiểm đang cử đơn vị giám định độc lập để xác định tthiệt hại. Riêng phía Thaco ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 250 tỉ đồng. Ông Dương cho rằng nhờ phát hiện kịp thời nếu không con số thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều. Ông Dương cũng cho biết sau 9 ngày tập trung khắc phục hậu quả, đến nay công ty đã khôi phục sản xuất hoàn toàn.

Nhà máy đã khôi phục hoàn toàn sản xuất

Lãnh đạo Thaco cũng nói thêm, trong toàn bộ hơn 700.000 m2 nhà xưởng của doanh nghiệp này, vụ cháy xảy ra trong diện tích rất nhỏ với khoảng 6.000 m2 (diện tích mà lực lượng chữa cháy khoanh vùng). Vụ cháy xảy ra chỉ trong một nhà máy nên không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu cả năm của công ty.

Ông Trần Bá Dương cũng nhìn nhận, vụ cháy là một bài học quý giá của riêng bản thân ông và lãnh đạo Thaco. Qua đây, công ty sẽ nghiêm túc đánh giá xem cái gì được, chưa được để có giải pháp khắc phục cũng như có sự lưu ý hơn trong việc phòng cháy chữa cháy.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ rủi ro với Thaco và đánh giá doanh nghiệp đã hết sức nỗ lực trong việc khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

