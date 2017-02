Vụ chìm ca nô ở đảo Nam Du: Do khách nhốn nháo

09/02/2017 18:00

Ngày 9-2, Thượng tá Đặng Văn Mạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nam Du, đóng tại xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cho biết đoàn khách du lịch gặp nạn trên biển vào tối 8-2 đã ổn định sức khỏe và đang trên đường về lại đất liền.

Trong số 14 người gặp nạn có 12 khách du lịch (9 nữ, 3 nam), 1 thuyền trưởng và 1 trưởng đoàn dẫn tour du lịch. Tàu bị nạn lúc 19 giờ 30, cách hòn Sơn khoảng 10 hải lý về hướng Tây Nam. Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8-2, chủ ghe cào đã cứu hộ và đưa các nạn nhân vào Đồn Biên phòng Nam Du an toàn. Đồn Biên phòng phối hợp với Trạm Y tế xã An Sơn sơ cứu cho người bị thương, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho 14 người bị nạn. Hiện sức khỏe đoàn khách đều ổn định và đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để tiếp tục theo dõi điều trị.

Nguyên nhân bị chìm là do ca nô bị mất thăng bằng lúc hành khách nhốn nháo.

Báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho thấy chiếc ca nô hoạt động đưa đón khách du lịch trái phép.

“Đoàn khách du lịch đến từ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang sang tham quan, du lịch ở đảo Nam Du. Khi ra tới đảo, khách thuê xe mô tô để đi tham quan quanh đảo. Đi trên đường thì một xe va quẹt với một xe máy khác đi ngược chiều khiến một khách nữ bị gãy ngón tay áp út (không phải gãy cánh tay như thông tin ban đầu). Sau đó, đoàn khách thuê ca nô vào TP Rạch Giá để cứu chữa. Trên đường đi vào đất liền thì ca nô bị chìm. May mắn được tàu lưới ghẹ đi ngang phát hiện, vớt đưa lên tàu và đưa vào Đồn Biên phòng Nam Du an toàn”- thượng tá Mạnh thông tin thêm.

