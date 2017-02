Vụ giết người, chôn xác: Kết cục đắng từ mối tình lầm lạc

17/02/2017 21:48

Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đến sáng 17-2, kết quả khám nghiệm tử thi đã xác định nạn nhân Vũ Di Hành (ngụ đường Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tử vong do bị đâm một nhát dao thấu tim.

Dã tâm giết bạn

Theo cơ quan công an, ban đầu nghi can Nguyễn Thành Đức (29 tuổi; ngụ thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) không khai nhận điều gì mà khẳng định mình và nạn nhân là bạn thân nhiều năm nên không có chuyện giết anh Hành. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, Đức đã cúi đầu nhận tội.

Nơi nghi can Nguyễn Thành Đức chôn thi thể nạn nhân Vũ Di Hành ở tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Thành Đức khai trong quá trình qua lại với anh Hành, Đức phát hiện cuộc sống của anh Hành và vợ là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi, ngụ phường Lộc Phát) không được hạnh phúc. Do có cảm tình với Hương nên Đức đã tán tỉnh, sau đó 2 người có quan hệ ngoài luồng.

“Tôi nhiều lần bày tỏ với Hương là muốn qua lại công khai chứ không thể lén lút hoài được. Tối 15-12-2016, tôi đang ở nhà thì nảy sinh ý định giết anh Hành rồi phi tang để thuận tiện qua lại với Hương” - Đức khai.

Nghĩ là làm, tối hôm đó, Đức đi đến chòi cà phê của vợ chồng anh Hành tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm chơi rồi ăn cơm và ngủ lại tại đây. Đến 2 giờ ngày 16-12-2016, Đức tỉnh dậy, lấy con dao thủ sẵn trong người, đâm một nhát vào ngực anh Hành khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trong lúc Đức gây án, Hương đã phát hiện ra. Tuy nhiên, do có tình cảm với nhau nên Hương liền đồng ý khi Đức thuyết phục đưa thi thể nạn nhân ra ngoài vườn chôn, phi tang. Sợ bị phát hiện, tối 16-12-2016, hai người đào thi thể nạn nhân rồi chở về rẫy cà phê tại thôn An Bình, xã Lộc An tiếp tục chôn. Sau đó, Đức dùng điện thoại của anh Hành nhắn tin thông báo với người nhà nội dung là tự ý đi với người tình về làm thuê ở TP HCM.

Ông Đ.V.K, một người hàng xóm, cho biết Hương kể với mọi người là anh Hành đi TP HCM mua máy mô-tơ về bán nhưng sau đó nhắn tin qua Zalo rằng không về nữa. Mọi người cứ nghĩ anh Hành bỏ nhà theo nhân tình ở TP HCM nên Hương mới dửng dưng, không chút buồn bã như thế.

Theo đại tá Phùng Tất Thành, đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài việc khởi tố về hành vi “Giết người”, cơ quan công an đang xem xét khởi tố thêm hành vi “Cướp tài sản” đối với Nguyễn Thành Đức vì sau khi gây án, Đức đã lấy điện thoại của nạn nhân.

Hối hận muộn màng

Nạn nhân Vũ Di Hành được hàng xóm nhận xét là người hiền lành, tu chí làm ăn, thậm chí yêu vợ hết mực. “Sáng nào anh Hành cũng đi chợ giúp vợ, từ khi chuyển về đây sinh sống chưa hề nghe to tiếng cãi vã. Có lẽ do vợ được chiều quá nên sinh hư và xảy ra cớ sự như vậy” - một người hàng xóm chia sẻ. Ngoài ra, gia cảnh của nạn nhân cũng đáng thương khi từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha tái hôn, Hành sống với ông bà nội cho đến khi lập gia đình.

Bà N.T.H, một trong những người hàng xóm của nạn nhân, cho hay vợ chồng anh Hành xây nhà và ở đây hơn 4 năm, có một con trai 5 tuổi.

Đau lòng hơn, ngày tìm ra thi thể anh Hành cũng cận kề ngày em gái ruột nạn nhân lên xe hoa. “Cả nhà đang rối bời mà cũng phải nén đau thương chia làm hai hướng, một phần lo tang lễ cho người xấu số, một phần tất bật chuẩn bị đám cưới diễn ra ngày 18-2” - một người chú họ của nạn nhân kể.

Từ lời khai của nghi can Nguyễn Thành Đức, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Tuyết Hương. Tại cơ quan công an, Hương tỏ ra hối hận về cái chết của chồng và thừa nhận đã sai lầm khi vướng vào tình cảm với Đức. Khi thấy Đức gây án, vì muốn bảo vệ người tình nên Hương mới nhất trí chôn thi thể chồng nhằm phi tang.

Nghi can có tiền án, tiền sự Nguyễn Thành Đức có vợ và 2 con nhưng đã ly hôn cách đây không lâu. Ngoài ra, TAND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đối tượng này đang có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và một tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bài và ảnh: ĐÌNH THI