Vụ giết người, chôn xác ở Lâm Đồng: Người đàn bà "máu lạnh"

17/02/2017 11:41

Sáng ngày 17-2, phóng viên Báo Người Lao Động về tổ 18, đường Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) - nơi gia đình nạn nhân Vũ Di Hành sinh sống. Cả khu phố chìm trong không khí tang tóc, xót thương cho nạn nhân xấu số trong vụ án giết người chôn xác rúng động ở địa phương này.

Nạn nhân Vũ Di Hành được hàng xóm nhận xét hiền lành, tu chí làm ăn, thậm chí cưng vợ hết mực. “Anh chồng xấu số ấy sáng nào cũng đi chợ giúp vợ, từ khi chuyển về đây sinh sống chưa hề nghe to tiếng cãi vã. Có lẽ do chiều vợ quá nên sinh hư, mới xảy ra cơ sự như vậy” - một người hàng xóm chia sẻ.

Đau lòng hơn, ngày tìm ra xác nạn nhân cận kề ngày người em gái ruột của nạn nhân chuẩn bị lên xe hoa. “Cả nhà đang hết sức rối bời mà cũng phải nén đau thương chia làm hai hướng, một phần lo tang lễ cho cháu trai xấu số, một phần khác phải lo chuẩn bị đám cưới cho cháu gái vào ngày 18-2 tới” – một người chú họ của nạn nhân đau xót.

Cả khu phố xót thương cho nạn nhân xấu số.

Trong khi đó, bạn bè hàng xóm của nạn nhân Hành hết sức bàng hoàng vì hung tin. "Chúng tôi nghe đồn là con Hương với thằng Đức (nghi can sát hại – PV) bồ bịch với nhau lâu rồi, nhưng tụi nó là bạn bè rất thân nên bán tính bán nghi. Không ngờ lại xảy ra cơ sự đau lòng vậy" - một người hàng xóm bảo.

Nói về người vợ của nạn nhân Hành tên Trần Thị Tuyết Hương, nhiều người hàng xóm cho hay họ đã sinh nghi với thái độ dửng dưng, hết sức bình tĩnh của Hương trước tin người chồng mất tích. Thậm chí, sau khi đăng tin tìm chồng mất tích chưa đầy 10 ngày thì Hương đã đến cửa hàng điện cơ nơi anh Hành đang làm yêu cầu người nhà bên chồng bán một số vật dụng cơ điện mà anh Hành đang bày bán, sửa chữa ở đây…

Sau khi đăng tin tìm chồng chưa được 10 ngày, người vợ đã đến cửa hàng nơi anh Hành làm yêu cầu người nhà bán một số vật dụng điện cơ ở đây.

Còn về hung thủ Nguyễn Thành Đức sát hại nạn Hành đã có vợ và 2 người con tuy nhiên đã li dị cách đây không lâu. Ngoài ra, Nguyễn Thành Đức trước đó bị một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và một tiền sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Như đã thông tin, chiều 15-2, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), nghi can chính trong vụ giết người, chôn xác phi tang tại địa phương này. Nạn nhân là anh Vũ Di Hành (29 tuổi). Theo thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, Đức và Hành là bạn thân nhưng Đức lại quan hệ bất chính với vợ của Hành là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi). Anh Hành không hay biết gì về mối quan hệ này.

Tối 15-12-2016, Đức đến căn chòi trong rẫy cà phê của Hành chơi và cùng ăn cơm, sau đó ngủ lại với gia đình anh Hành.

Lực lượng chức năng dẫn giải hung thủ Nguyễn Thành Đức đến nơi khai quật tử thi nạn nhân.

Đến khoảng 2 giờ hôm sau, Đức tỉnh dậy, lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát khiến anh Hành chết tại chỗ. Lúc Đức đâm chết anh Hành có sự chứng kiến của Hương. Cả 2 người đã lấy chăn quấn thi thể anh Hành lại rồi đào hố chôn nạn nhân ngay trong vườn cà phê. Đến tối cùng ngày, sợ bị phát hiện, Đức và Hương đã đào thi thể Hành lên rồi đem về chôn tại một vườn cà phê gần nhà của Đức ở thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Tiếp đó, Đức và Hương tung tin anh Hành đã trốn cùng người tình đến TP HCM.

Bất ngờ trước thông tin trên, ngày 17-12-2016, gia đình Hành đã trình báo cơ quan công an về việc anh mất tích. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Đức chính là nghi can trực tiếp liên quan đến sự mất tích của anh Hành.

Hiện trường nơi giết người chôn xác phi tang rúng động dư luận ở Lâm Đồng.

Ngày 15-2-2017, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Đức lên lấy lời khai. Đức thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra nơi chôn xác nạn nhân. Công an huyện Bảo Lâm cũng đã bắt Hương để phục vụ công tác điều tra.

Đình Thi