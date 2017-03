Vụ phá rừng phòng hộ Quảng Nam: Tỉnh chỉ đạo “nóng”

15/03/2017 11:49

Sáng 15-3, sau khi Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin về tình trạng phá rừng tự nhiên ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My nhanh chóng vào cuộc kiểm tra.

“Tôi yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, báo cáo ngay trong tuần này để có hướng chỉ đạo phù hợp” – ông Thanh cho hay.

Lâm tặc ngang nhiên phá rừng ở Bắc Trà My

Như đã thông tin, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên đã trực tiếp đến hiện trường và ghi nhận tình trạng rừng nghiêm trọng ở xã Trà Sơn và Trà Giác (huyện Bắc Trà My). Hàng loạt cây cổ thụ có tuổi đời từ hàng chục đến cả trăm năm bị lâm tặc chặt hạ không thương tiếc. Điều đáng nói, có nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng phá rừng diễn ra trong thời gian dài và khá bài bản nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trong ngày 14-3, sau khi đi kiểm tra ở xã Trà Sơn, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My cho hay chỉ phát hiện… 4 cây gỗ bị chặt hạ. Tuy nhiên, theo chúng tôi ghi nhận thực tế tại hiện trường thì số lượng rừng bị phá lớn hơn rất nhiều. Ông Nhuần khẳng định người dân địa phương phá rừng và lấy lý do “lực lượng mỏng” nên không thể kiểm soát hết.

Ông Nhuần cho hay hôm nay (15-3), các ngành chức năng của huyện sẽ tiếp tục kiểm tra hiện trường, nếu đủ căn cứ thì sẽ tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án để điều tra.

Theo tìm hiểu, khu vực rừng ở xã Trà Sơn do Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My trực tiếp quản lý, khu vực rừng ở xã Trà Giác do Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh quản lý.

Tin-ảnh: Tr.Thường