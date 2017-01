Vụ sản phụ tử vong ở Quảng Bình: Khởi tố vụ án hình sự

07/01/2017 11:38

Ngày 7-1-2017, Thượng tá Bùi Quang Thanh, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bác sĩ Nguyễn Thị Thương về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”

Gia đình nạn nhân rất đau buồn trước cái chết bất thường của mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu

Chị Nguyễn Thị Thương là bác sĩ chuyên khoa đang công tác tại Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình và là trưởng ca trực Khoa Sản, trưởng ca phẫu thuật cùng ê kip trực do thiếu trách nhiệm đã gây ra cái chết đau lòng cho sản phụ Phạm Thị Hiếu (SN 1988, ở thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) và cháu Ngô Viết Lam (con trai sản phụ Hiếu).

Việc Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn vào cuộc kịp thời, khởi tố vụ án hình sự với hành vi tắc trách của đội ngũ y bác sĩ trực (gây nên nên cái chết đau lòng cho mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu) được dư luận rất đồng tình, hoan nghênh và ủng hộ.

Trước đó, báo Người Lao Động đã liên tục có nhiều tin bài phản vụ việc. Theo đó, lúc 4 giờ 5 ngày 24-9-2016, sản phụ Hiếu được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình nhập viện trong tình trạng sức khỏe bình thường và được chẩn đoán “Thai lần 2 đủ tháng chuyển dạ, theo dõi đẻ đường âm đạo”. Đến 5 giờ cùng ngày, cổ tử cung mở hết, kíp trực chỉ định rặn đẻ thường kèm theo hỗ trợ cổ tử cung.

Gần 6 giờ không có kết quả, được hội chẩn thống nhất chẩn đoán: “Thai lần 2 đủ tháng, chuyển dạ, rặn đẻ đường dưới thất bại, xử lý bằng cách mổ lấy thai cấp cứu”. Sau đó đưa sản phụ được đưa lên bàn mổ, gây tê tủy sống và tiến hành mổ lấy thai. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân diễn biến phức tạp với các biểu hiện khó chịu, tụt huyết áp, da tái xanh… và ca trực đã tích cực tiến hành hồi sức đồng thời phẫu thuật lấy thai.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi lấy thai, trẻ sơ sinh có biểu hiện ngạt nên đã được hồi sức tích cực và chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để tiếp tục điều trị. Còn sức khỏe sản phụ diễn biến phức tạp như choáng, mất máu, tổn thương tử cung đã được chỉ định truyền máu tích cực và hồi sức, cắt tử cung bán phần. Sau khi phẫu thuật, chị Hiếu tiếp tục được chuyển lên tuyến trên bằng xe cứu thương lúc 12 giờ 30 phút ngày 24-9 và tử vong vào chiều cùng ngày.

Đến ngày 26-9, sau 2 ngày tích cực theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, nhưng cháu bé cũng đã tử vong. Bé được gia đình đặt tên là Ngô Viết Lam và đem về quê an táng.

