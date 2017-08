Vụ TNGT làm 5 người chết: Một nạn nhân bị liệt tứ chi, dập tủy

18/08/2017 13:06

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa 18-8, bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Út, Phó Khoa Ngoại thần kinh và cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết trong 2 nạn nhân quê tỉnh Thừa Thiên – Huế trong vụ TNGT làm 5 người chết và 6 người bị thương vừa xảy ra ở huyện Phù Mỹ đang điều trị ở khoa, bệnh nhân Lê Thị Li Na (23 tuổi) chỉ bị thương nhẹ phần mềm ở đầu nên đã phục hồi tốt, sẽ sớm xuất viện.



Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm bệnh nhân nhân Võ Văn Thoại

Riêng bệnh nhân Võ Văn Thoại (34 tuổi) bị liệt tứ chi, dập tủy cột sống, tiên lượng khó có khả năng phục hồi. "Hiện gia đình anh Thoại đang có nguyện vọng đưa về Thừa Thiên – Huế điều trị. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa cho bệnh nhân chuyển viện theo nguyện vọng của gia đình", bác sĩ Út nói.

Trong khi đó, theo Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, sức khỏe 4 nạn nhân bị thương còn lại trong vụ TNGT trên đã có dấu hiệu hồi phục tốt. Hiện đã có người ra viện, số bệnh nhân còn lại sẽ sớm xuất viện sau khi sức khỏe ổn định.

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc

Sáng cùng ngày, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vẫn đang phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời chờ kết quả khám nghiệm tử thi các nạn nhân tử vong để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Như đã thông tin, khoảng 21 giờ 55 phút tối 16-8, xe đầu kéo BKS 35C - 035.50 kéo rơ moóc 35R- 00176 chở theo 2 máy ủi, do Nguyễn Văn Hương (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn với xe khách 45 chỗ BKS 75B- 001.01, do Nguyễn Long Hồ (SN 1973, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, 11 người trên xe khách thương vong, trong đó 5 người chết gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ TP Cần Thơ); Hoàng Cao Đức (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và 3 người cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế là Võ Văn Thành (SN 1960), Nguyễn Ngọc Duyên (SN 1998), Lê Đức Trí (SN 1976).

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do lưỡi của một trong 2 chiếc máy ủi được chở trên xe đầu kéo của Tập đoàn Phúc Lộc

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do lưỡi của một trong 2 chiếc máy ủi được chở trên rơ moóc 35R- 00176, do xe đầu kéo BKS 35C- 035.50 kéo theo gây ra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chiếc xe đầu kéo kéo rơ moóc chở theo 2 máy ủi trên là của Tập đoàn Phúc Lộc (trụ sở tỉnh Ninh Bình) – doanh nghiệp đang thi công nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bình Định. Trước đó, chiếc xe này khởi hành từ tỉnh Ninh Bình đi TP Quy Nhơn, tuy nhiên khi cách điểm đến khoảng 50 km thì gây ra vụ tai nạn.





