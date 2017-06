Vụ tông chết nhân viên bến phà: Tài xế không quen xe số tự động

03/06/2017 15:03

Ngày 3-6, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết các cơ quan tố tụng ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang phối hợp để xem xét hành vi của ông Châu Hồng Ân (56 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), tài xế trong vụ ôtô tông chết nhân viên phà Thuận Giang. Nạn nhân trong vụ tai nạn này là anh Trần Minh Phương (32 tuổi, ở xã Phú Xuân, huyện Phú Tân).

Vợ chồng ông Ân may mắn thoát chết vì kịp thời mở cửa xe để chui ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Thảo

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Ân không sử dụng rượu bia. Chiếc ôtô 7 chỗ gây tai nạn là do ông Ân mượn của người thân để chở vợ qua phà Thuận Giang. Tuy nhiên, do lần đầu tiên điều khiển xe số tự động nên ông Ân không xử lý tốt tình huống lên phà và gây tai nạn chết người.

"Hiện Công an huyện Chợ Mới vẫn đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để có thể ra quyết định khởi tố vụ án"- thượng tá Mười Bốn cho biết thêm.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ ngày 1-6, ông Ân điều khiển chiếc ôtô 7 chỗ xuống phà Thuận Giang để qua sông Vàm Nao. Khi phà vừa cập bến bờ xã Kiến An, huyện Chợ Mới thì chiếc ôtô này bất ngờ lao về phía trước, tông chết anh Phương và một người khác bị thương nhẹ. Chiếc xe tiếp tục lao xuống sông Vàm Nao. May mắn, vợ chồng ông Ân đã kịp thời mở cửa xe để chui ra bên ngoài và được người dân dùng phương tiện cứu vớt.





T.Nốt