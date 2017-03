Vừa ra tù, “nổ” là phó chánh thanh tra để lừa đảo

13/03/2017 18:49

Chiều 13-3, Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Thọ (30 tuổi, ngụ xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, ngày 15-2, Thọ đi cắt tóc ở phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì biết được chị Lê Thị Khánh H. (25 tuổi, ngụ phường Điện An) đang chuẩn bị thi viên chức ngành giáo dục vào ngày 25 và 26-2 nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Vừa ra tù nhưng Thọ "nổ" là phó chánh thanh tra để lừa đảo Ảnh: Bảo Ngọc

Thọ giới thiệu mình tên Lê Tài, Phó chánh thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, có quen biết với nhiều người trong Hội đồng thi viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017 và có thể giúp đỡ chị H. thi đậu viên chức.

Sau nhiều lần hẹn gặp, Thọ đã yêu cầu chị H. và gia đình đưa hàng chục triệu đồng để Thọ “lo lót”. Để tạo niềm tin, Thọ còn đưa chị H. nhiều giấy tờ liên quan, trong đó có đáp án đề thi. Đến ngày thi, chị H. mới “vỡ mộng” khi thấy đề thi không giống với đáp án mà Thọ đưa nên đã trình báo công an.

Sau quá trình vào cuộc điều tra, PA92 còn làm rõ một nạn nhân khác của Thọ. Cụ thể, Thọ cũng “nổ” là phó chánh thanh tra sở để lừa đảo chiếm đoạt người đang chuẩn bị thi viên chức ngành giáo dục là anh Phạm Duy T. (26 tuổi, ngụ xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) số tiền 5 triệu đồng.

Đại tá Dương Tấn Bộ cho hay Thọ từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới được mãn hạn tù vào ngày 21-1-2017. Nhận định có thể có nạn nhân khác mắc lừa Thọ, PA92 thông báo nếu ai gặp trường hợp tương tự nhanh chóng đến trình báo với công an để tiếp tục mở rộng điều tra.

Tr.Thường