Xã chủ quan, dân gặp nguy hiểm

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào ngày 4-1, nhiều ý kiến đề cập đến trách nhiệm của chính quyền khi để dân vào chỗ nguy hiểm trong các vụ sạt lở gây sập nhà, chết người trong đợt mưa lũ cuối năm 2016.

Biết nguy hiểm nhưng không báo

Liên quan đến vụ sạt lở núi ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào rạng sáng 20-12-2016 làm 4 người chết, 2 người bị thương, 9 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 2 ngôi khác bị sập một phần, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết đã kiểm điểm UBND xã Phước Đồng. “Xã Phước Đồng xác định khu vực này là nguy hiểm, có biển cảnh báo nhưng không báo UBND TP. Nếu biết nguy hiểm như thế thì chúng tôi đã chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế, đưa người dân ra khỏi khu vực này rồi… Cái này TP nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm” - ông Khánh nói.

Về nguyên nhân nghi gây sạt lở núi ở xã Phước Đồng là do tình trạng khai thác đá chẻ, ông Khánh khẳng định qua kiểm tra, không phát hiện có việc khai thác đá với quy mô lớn làm hở hàm ếch. Chỉ có 22 trường hợp khai thác đá chẻ nhỏ lẻ vào các năm 2012, 2015 và đã xử phạt. “Đất đá khu vực núi này là đá mồ côi, tròn, dễ lăn, sạt lở” - ông Khánh dẫn chứng.

Nhìn nhận vụ sạt lở núi là bài học lớn, ông Nguyễn Sĩ Khánh cho biết TP Nha Trang đã chủ động chi ngân sách cứu trợ ngay đối với các hộ có nhà bị hư hỏng, sập; tới đây tiếp tục hỗ trợ gạo, không để người dân bị đói trong dịp Tết này. Đối với các hộ bị sập nhà hoàn toàn, ông Khánh cho hay thêm đã bố trí 7 phòng ở trạm y tế xã, chỉ đạo địa phương hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người dân. TP Nha Trang cũng đang đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho chủ trương khảo sát để thực hiện quy trình giải tỏa, tái định cư, đưa các hộ dân vào khu tái cư Đất Lành gần đó.

“Không để dân thiệt hại nữa”

Đối với vụ bể kênh thoát lũ Đường Đệ làm sập 3 căn nhà ở khu tái định cư Hòn Xện (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), lãnh đạo UBND TP Nha Trang giải thích kênh thoát lũ này do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Phần kênh còn vướng đền bù, giải tỏa nên chưa nghiệm thu, chưa bàn giao cho TP Nha Trang dù đã 10 năm.

Trong khi đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng Khánh Hòa lập đoàn kiểm tra để làm rõ chất lượng công trình, nguyên nhân gây sạt lở kênh mương, ảnh hưởng đến người dân và lên phương án khắc phục.

Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng hiện nay còn nhiều công trình xây dựng trái phép ở khu vực sát núi rất nguy hiểm nhưng tồn tại nhiều năm. “Chính quyền địa phương có biết không? Nếu mưa lớn xảy ra thì hậu quả có nữa không? Trách nhiệm quản lý địa phương như thế nào? Đây là những vấn đề quan trọng, phải có biện pháp, không để dân thiệt hại nữa. Vấn đề này tôi cũng đề nghị UBND TP Nha Trang hết sức quan tâm, tăng cường công tác quản lý, phải có phương án sắp xếp, di dời cho hợp lý những khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án kiểm tra tích cực nhất” - ông Bông yêu cầu.

Nghi giám đốc công ty thủy lợi tham ô 6,3 tỉ đồng

Ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở vừa chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa mà Báo Người Lao Động đã phản ánh sang Công an tỉnh theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thượng tá Phạm Văn Cường, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận sáng 4-1, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chính thức phân công công tác điều tra vụ việc trên.

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian từ năm 2014 đến 2015, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thực hiện 24 công trình chống hạn, 49 công trình sửa chữa thường xuyên với tổng số vốn khoảng 8,5 tỉ đồng. Giám đốc công ty này (đã bị đình chỉ công tác) có dấu hiệu tham ô khi chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ, quyết toán khống để được giải ngân và bỏ túi 6,3 tỉ đồng.