Xác định DN xây dựng tặng xe 2,7 tỉ đồng cho Tỉnh ủy Nghệ An

09/03/2017 17:08

Chiều ngày 9-3, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về việc tiếp nhận xe ô tô do một đơn vị tặng.

Công văn báo cáo việc nhận xe doanh nghiêp tặng của Tỉnh ủy Nghệ An.

Theo công văn số 560-CV/VPTU, vào ngày 20-3-2014, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc có quyết định tặng cho Tỉnh ủy Nghệ An 1 xe ô tô Toyota Land Cruiser VX giá trị 2,702 tỉ đồng để phục vụ đi công tác các huyện miền núi và đối ngoại với nước bạn láng giềng.

Ngày 26-3-2014, Tỉnh ủy Nghệ An có công văn tiếp nhận xe đồng thời ủy quyền cho văn phòng Tỉnh ủy làm thủ tục tiếp nhận xe. Ngày 18-5-2014, tại Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi lễ trao tặng xe đồng thời giao cho Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tiếp nhận, quản lý, sử dụng xe do doanh nghiệp tặng. Chiếc xe Toyota Land Cruiser VX được đăng ký biển số 80A-017.88 để phục vụ công tác của đơn vị.

Cũng theo ngày 26-3, việc tặng xe cho Tỉnh ủy Nghệ An là tự nguyện, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã thực hiện các thủ tục tiếp nhận, đăng ký xe, hạch toán kế toán đầy đủ giá trị tài sản trên sổ sách kế toán và quản lý, sử dụng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Toyota Land Cruiser biển xanh 80A-167.88 được doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ năm 2015 tới nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An, được 2 doanh nghiệp lớn tặng 2 xe ô tô hạng sang hiệu Toyota Land Cruise có giá trị nhiều tỉ đồng để sử dụng. Sau khi thông tin trên đăng tải trên công luận, ngày 8-3, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về việc đơn vị này được 1 doanh nghiệp tặng xe ô tô hiệu Toyota Land Cruise có giá trên 2,7 tỉ đồng.

Theo đó, xe ô tô hạng sang này được Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) tặng cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vào năm 2015 để phục vụ việc đi công tác tại các huyện miền núi và nước bạn láng giềng. Sau khi được tặng, xe ô tô trên được đăng ký và cấp biển xanh 80A-176.68, hiện biển số này vẫn đang được sử dụng.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc và Cienco4, hai đơn vị tặng xe ô tô có giá trị trên 2,7 tỉ đồng cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An là các doanh nghiệp chủ đầu tư, thi công nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Tin-ảnh: Đức Ngọc