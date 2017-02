Xe khách đang chạy bỗng phát nổ, bốc cháy

07/02/2017 11:22

Lúc 7 giờ 30 ngày 7-2, trên tuyến đường tránh thị trấn Đức Phổ (thuộc địa bàn xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ cháy xe ô tô khách làm nhiều hành khách hoảng hốt.

Chiếc xe khách bốc cháy nhưng được dập tắt kịp thời

Xe ô tô khách mang biển số 43B-01936 do tài xế Lê Văn Minh (sinh năm 1972, tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển chở 4 nhân viên nhà xe và 10 hành khách chạy từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng. Đến đoạn đường trên, bánh xe sau phát nổ, bốc cháy phía sau khiến hành khách hoảng hốt tung cửa rời xe. Người dân sống bên đường cùng nhân viên nhà xe và hành khách dùng thau, chậu, vòi phun nước dập lửa. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 (Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quảng Ngãi) điều hai xe cứu hỏa cùng 18 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong mà chỉ thiệt hại tài sản khoảng 7 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do bố thắng quá nóng, cọ xát gây nổ bánh xe, dẫn đến bốc cháy.

Tr. Thy