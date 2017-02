Xe khách lại cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh

08/02/2017 10:37

Sáng 8-2, Trung tá Trần Văn Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ cháy xe khách.

Theo ông Thắng, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có vụ cháy xe khách giường nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận đèo Lò Xo (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Do khoảng cách từ trung tâm huyện Phước Sơn lên hiện trường quá xa nên khi cơ quan chức năng tiếp cận khu vực xảy ra vụ việc thì chiếc xe khách đã bị cháy trơ khung.

Hiện trường vụ xe khách bị cháy trên đường Hồ Chí Minh vào ngày 3-2

Cũng theo ông Thắng, khi lực lượng chức năng đến nơi, chỉ còn chiếc xe khách bị cháy đen, cả tài xế và hành khách đều đã rời khỏi hiện trường nên đến thời điểm này vẫn chưa rõ thông tin cụ thể về vụ việc. Tuy nhiên, ông Thắng cho hay qua nắm thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Như vậy, đây là vụ cháy xe khách thứ 2 trong vòng 5 ngày qua trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 6 giờ sáng 3-2, chiếc xe khách giường nằm 42 chỗ đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn) thì bốc cháy trơ khung.

*Trước đó, lúc 7 giờ 30 ngày 7-2, trên tuyến đường tránh thị trấn Đức Phổ (thuộc địa bàn xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ cháy xe 43B-01936 do tài xế Lê Văn Minh (sinh năm 1972, tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển chở 4 nhân viên nhà xe và 10 hành khách chạy từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng. Nguyên nhân được xác định là do bố thắng quá nóng, cọ xát gây nổ bánh xe, dẫn đến bốc cháy.

