Xe khách “làm xiếc”, tai nạn rình rập

18/01/2017 23:09

Những ngày cận Tết, hành khách trên các chuyến xe chạy tuyến Đà Lạt - TP HCM và ngược lại không khỏi khiếp hãi vì cảnh nhồi nhét, lạng lách, đánh võng, tranh giành khách của các phương tiện.

“Đường vắng, không sao đâu!”

Cách đây 2 ngày, có việc đi gấp xuống TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đón chiếc xe của hãng M.H, chạy tuyến Đà Lạt - TP HCM, tại cây xăng Kim Cúc (TP Đà Lạt).

Xe M.H chạy tuyến Đà Lạt - TP HCM nhồi nhét gần 50 người thường xuyên phóng nhanh, lạng lách trên đường Ảnh: Đình Thi

Vừa qua đèo Prenn, tài xế tên M. bắt đầu cho xe phóng bạt mạng. Hành khách lo lắng, có người la lên, bảo tài xế chạy chậm lại. “Buổi sáng đường vắng, không sao đâu!” - tài xế M. trấn an rồi tiếp tục nhấn ga cho xe lao tới. Một hành khách ngồi hàng ghế giữa xe không chịu được sốc đã nôn thốc nôn tháo. Liền sau đó, một em bé khóc thét vì sợ hãi. “Chạy ẩu vừa thôi, không thấy có trẻ con hả?” - mẹ cháu bé bất bình.

Mặc cho hành khách phản ứng, tài xế M. vẫn cho xe chạy như điên. Không những thế, xe liên tục tấp vào lề để đón khách. Chỉ non 1 giờ, chiếc xe 29 chỗ rước gần 50 khách.

Hành trình xuống Bảo Lộc còn là một cuộc đua tốc độ để giành giật khách giữa xe M.H và xe các hãng khác. Có lúc tài xế M. cố cho xe vượt qua một ô tô khách khác khiến người chạy xe máy phải dạt vào lề. Một phụ nữ chở rau đi bán vì sợ xe khách tông đã lao thẳng xuống đám ruộng bên đường. Trên tuyến đường từ TP Đà Lạt đến TP Bảo Lộc dài hơn 100 km, bình thường xe chạy hơn 2 giờ mới tới nơi nhưng tài xế M. phóng chỉ trong 1 giờ 5 phút!

Trục đường thuộc Quốc lộ (QL) 20 từ TP Đà Lạt đi TP HCM phải qua 2 cung đèo Prenn (TP Đà Lạt) và Bảo Lộc (TP Bảo Lộc). Trong đó, đèo Bảo Lộc thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc. Mới đây nhất, đêm 17-1, tại đèo này xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 4 xe tải, trong đó 1 xe rơi xuống vực.

Chúng tôi thắc mắc vì sao dịp Tết, phương tiện đông đúc, đường đèo nguy hiểm nhưng vẫn cho xe chạy nhanh, tài xế M. đáp gọn lỏn: “Chạy riết thành quen”. Theo M., để được trả tiền công 500.000 đồng/ngày, tài xế phải chạy 2 “cuốc”. “Để kịp quay đầu xe, không còn cách nào khác là phải đua” - anh ta giải thích.

Vô tư phóng nhanh, vượt ẩu

Khoảng 11 giờ ngày 18-1, chúng tôi có mặt tại QL1, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để ghi nhận về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong những ngày cận Tết.

Sau các đợt lũ liên tiếp xảy ra vào cuối năm 2016, đoạn đường này chi chít ổ gà nhưng xe khách 16 chỗ BKS 81B-010... chạy về hướng Nam vẫn phóng nhanh với tốc độ chóng mặt. Do chạy nhanh, vấp ổ gà nên chiếc xe nhảy chồm chồm.

Ở hướng ngược lại, một xe khách 45 chỗ chạy tuyến TP HCM - Nam Định cũng phóng ào ào, bất chấp dòng người qua lại đông đúc. Phía sau, đoàn xe tải, xe khách nối đuôi nhau lưu thông tốc độ cao. “Gần đây có chốt CSGT nhưng không hiểu sao chẳng mấy xe chạy ẩu bị chặn lại xử lý” - anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ thôn Đại Tín, xã Phước Lộc) băn khoăn.

Trên tuyến QL1 qua tỉnh Quảng Nam, xe khách, xe tải cũng vô tư phóng nhanh vượt ẩu. Dù đã được nâng cấp, mở rộng nhưng tuyến đường này vẫn khá hẹp. Do đó, việc xe cộ chạy nhanh, thường xuyên lấn làn, vượt trái quy định, nhất là ở các đoạn qua khu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

Tại tỉnh Quảng Ngãi thời gian gần đây, trên QL1 đoạn qua huyện Đức Phổ xảy ra một số vụ TNGT. Lực lượng CSGT huyện Đức Phổ đã lập chốt trên tuyến đường qua huyện này nhằm kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong sáng 18-1, hàng trăm chuyến xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, tuyến TP HCM - Quảng Ngãi vẫn chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ cho phép.

Ông Nguyễn Văn Bảy - ngụ xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ - bức xúc: “Nhà tôi nằm sát đường nên chứng kiến rất nhiều vụ TNGT xảy ra do tài xế đua tốc độ. Mong lực lượng chức năng có biện pháp mạnh để bảo đảm tính mạng hành khách và người dân ven đường, nhất là dịp Tết này”.

Giảm vi phạm nhờ… cho chạy nhanh

Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sáng 18-1, đơn vị đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết nguyên đán. Hàng loạt giải pháp đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai. Trong đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường lực lượng để xử lý các xe khách chạy quá tốc độ, nhồi nhét, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Theo ông Huỳnh Ngà, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Ngãi, những ngày qua, thanh tra sở phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, chốt chặn trên QL1 để kiểm tra, xử lý vi phạm. “Đa phần xe vi phạm các lỗi chạy quá tốc độ, chở quá số người cho phép, đón trả khách không đúng nơi quy định. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm để bảo đảm cho người dân đi lại an toàn trong dịp Tết” - ông Ngà nhấn mạnh.

Hầu hết các địa phương trên cả nước cũng đã và đang ra quân đợt cao điểm chấn chỉnh trật tự ATGT trước, trong và sau Tết nguyên đán, trong đó tập trung xử lý xe khách chạy quá tốc độ, chở quá số người cho phép. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, giới tài xế thường thông tin cho nhau các điểm chốt chặn bằng cách ra dấu tay. Nhờ cách “canh đường” này mà giới tài xế qua mặt được lực lượng CSGT, ít khi bị xử lý.

Nhiều ý kiến cho rằng việc nới tốc độ lưu thông theo quy định của Bộ GTVT cũng góp phần khiến xe khách chạy nhanh hơn, nguy cơ mất an toàn cao hơn. Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, cũng nhận định như vậy. Theo ông, từ khi Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT (quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ) có hiệu lực ngày 1-3-2016, một số phương tiện được tăng tốc độ trên QL1, như xe khách dưới 30 chỗ ngồi được tăng tối đa đến 90 km/giờ, xe từ 30 chỗ ngồi trở lên được tăng tối đa lên 80 km/giờ.

“Xe chạy trên QL1 đoạn qua Bình Định rất nhanh và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, khi đo tốc độ thì rất ít trường hợp vi phạm do tốc độ lưu thông cho phép khá cao” - trung tá Hoài nhận định. Cũng theo trung tá Hoài, từ khi Thông tư 91 có hiệu lực, lượng xe vi phạm tốc độ trên QL1 qua địa bàn tỉnh Bình Định… giảm 60% so với trước.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, hầu hết các phương tiện xe khách, xe tải khi qua tỉnh Ninh Thuận khá trật tự; không có tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu. Đại tá Từ Văn Vĩnh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận, lý giải nhờ lực lượng tuần tra, kiểm soát được tăng cường trên các tuyến QL1, QL27. Riêng tuyến QL1 qua địa bàn Ninh Thuận luôn có 2 đội tuần tra theo 2 chiều Bắc - Nam, Nam - Bắc liên tục 24/24 giờ, với trên 30 cán bộ, chiến sĩ. “Ngoài ra, còn có 6 cán bộ do Bộ Công an tăng cường để hỗ trợ cho tỉnh” - đại tá Vĩnh cho biết. Sở GTVT Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo lực lượng TTGT tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường nội tỉnh; thực hiện khá mạnh tay đối với các loại xe dù, xe đậu đỗ tràn lan.L.Trường

Một ngày xảy ra 2 vụ tai nạn Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 18-1, một vụ TNGT liên hoàn đã xảy ra trên cầu Thanh Trì, TP Hà Nội. Thời điểm trên, 7 chiếc ô tô lần lượt va chạm, đâm vào nhau khi di chuyển từ QL5 vào nội thành Hà Nội. Một chiếc taxi lọt vào gầm sau một chiếc xe tải bị bẹp dúm, tài xế bị thương. Vụ tai nạn khiến giao thông trên cầu Thanh Trì bị ùn tắc nghiêm trọng nhiều giờ. Khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, tại Km 185+700 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn qua xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, ô tô 7 chỗ do tài xế Đặng Quang Minh (40 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển chạy hướng Lào Cai - Hà Nội, trên xe chở 2 người, do không làm chủ được tốc độ đã bất ngờ đâm vào đuôi xe tải do tài xế Hoàng Văn Đức (32 tuổi, trú tại Hưng Yên) điều khiển. Vụ tai nạn làm 3 người trên ô tô 7 chỗ bị thương, xe tải hư hỏng nặng. G.Nguyên

NHÓM PHÓNG VIÊN