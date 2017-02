Xe máy lao vào ki-ốt bên đường, 2 người thương vong

28/02/2017 10:42

Sáng ngày 28-2, thông tin từ Đội CSGT thị xã Hoàng Mai cho biết trên địa bàn thị xã vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng hơn 21 giờ ngày 27-2, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, hai người đàn ông quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đi trên xe máy mang BKS 36B5-399.21 lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe máy bất ngờ mất lái lao vào ki-ốt của nhà dân ở ven đường. Cú va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại đi trên xe máy bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT công an thị xã Hoàng Mai, đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. “Lúc đầu có ý kiến cho rằng xe máy bị xe tải tông. Tuy nhiên, qua truy xuất camera an ninh của nhà dân ở ven đường cho thấy vụ tai nạn là do người điều khiển xe máy mất lái lao vào ki-ốt của người dân”- một cán bộ CSGT Công an thị xã Hoàng Mai khẳng định.

Đức Ngọc