Xe ùn ùn về bến sau nghỉ lễ, CSGT dẫn người dân qua đường

02/01/2017 19:24

Chiều 2-1, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lượng người và phương tiện đổ về TP HCM ở các khu vực cửa ngõ rất đông, nhất là các bến xe, khiến lực lượng CSGT phải tăng cường người điều tiết để giảm thiểu ùn ứ.

Khoảng 17 giờ ngày 2-1, lượng phương tiện đổ về khu vực Bến xe Miền Đông bắt đầu tăng

Khoảng 17 giờ, tại khu vực Bến xe Miền Đông, lượng xe từ cầu Bình Triệu (hướng từ quận Thủ Đức) ùn ùn đổ về khiến giao thông ùn ứ. Thêm vào đó, các xe khách và xe buýt, taxi xuất bến ở cổng đường Đinh Bộ Lĩnh rất đông càng khiến cho giao thông hỗn độn.

Nhiều người phải qua đường trước đầu xe ô tô đang lưu thông nên rất nguy hiểm

Cùng thời điểm trên, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) đã ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực Bến xe Miền Đông. Trung tá Trần Ngọc Sáng, Phó đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, cho biết do lượng phương tiện đổ về TP sau ngày nghỉ Tết tăng nên đơn vị phối hợp với các lực lượng khác như Cảnh sát 113, Công an quận Bình Thạnh tuần tra khép kín, điều tiết giao thông. Trong đợt này, Đội CSGT Hàng Xanh cũng bố trí quân số và tổ chức phân luồng để kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Lực lượng CSGT phải căng mình điều tiết để giảm thiểu tình trạng ùn ứ giao thông ...

... và dẫn người dân qua đường

Theo ghi nhận, lượng xe qua Bến xe Miền Đông rất lớn khiến nhiều người đi bộ không dám qua đường vì xe máy và ô tô không nhường. Trước tình hình đó, lực lượng CSGT đã điều tiết giao thông và dẫn người dân qua đường an toàn. Hình ảnh đẹp này gây ấn tượng với nhiều người đi đường trong dịp đầu năm.

Tin-ảnh: S. Đông