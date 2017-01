Xem các đại sứ “Tây” chúc Tết “ta”

28/01/2017 11:52

Các Đại sứ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến người dân Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền

Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm Việt Nam trong 2017

Đại sứ xinh đẹp của New Zealand, bà Wendy Matthews chúc mừng năm mới người dân Việt Nam

Vừa đến Việt Nam được 5 tuần, tân Đại sứ xinh đẹp của New Zealand, bà Wendy Matthews đã nói rành rọt những từ tiếng Việt “Xin chào các bạn” và “Chúc mừng năm mới”, đồng thời chia sẻ những điều ước của mình dành cho New Zealand và Việt Nam trong năm 2017 qua thông điệp ngày Tết của bà. “Chúc tất cả người dân Việt Nam, những người dân New Zealand đang đi du lịch tại Việt Nam, cũng như những người Việt Nam hiện đang sinh sống tại New Zealand, một Tết Đinh Dậu an khang, thịnh vượng! Dù cho bạn đang ở đâu, chúng tôi mong bạn sẽ có một cái Tết an lành bên cạnh gia đình và người bạn yêu thương!” – bà nói.

Nữ Đại sứ cũng chia sẻ niềm vui trước việc đường bay thẳng của Air New Zealand giữa TP HCM và Aucland đã khiến quan hệ giữa hai nước ngày càng gần gũi. Bà vui mừng cho biết trong năm 2017 này, quan hệ hai nước sẽ có cơ hội thắt chặt hơn nữa với việc Việt Nam tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC, quan hệ quốc phòng hai nước cũng sẽ có những tiến triển mới với việc đón chào Hải quân Hoàng gia New Zealand, Te Kaha, cập cảng Việt Nam.

Đại sứ Mỹ và gia đình chúc mừng năm mới

Đại sứ Mỹ Ted Osius và gia đình chúc Tết

Đại sứ Mỹ Ted Osius và gia đình chúc các bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng và dồi dào sức khỏe, “phát tài, phát lộc mà không phát phì”.

Hoàng tử Anh chúc Tết, chia sẻ thông điệp môi trường

Hoàng tử Anh William chúc Tết

Hoàng tử Anh William, “đại sứ bảo vệ tê giác và các động vật hoang dã” chúc người dân Việt Nam Tết Đinh Dậu an khang, thịnh vượng và kêu gọi không mua bán, sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã. "Chúc mừng năm mới năm Đinh Dậu"- Hoàng tử Anh William nói bằng tiếng Việt trong đoạn video được thực hiện trong chuyến thăm Việt Nam của Hoàng tử hồi tháng 11-2016 và được Đại sứ quán Anh công bố những ngày cận Tết. Công tước xứ Cambridge chúc tất cả người dân Việt Nam một năm mới an khang, thịnh vượng, đồng thời chia sẻ thông điệp về bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

Đại sứ châu Âu chúc “nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỉ lần hạnh phúc”

Xem clip các Đại sứ "Tây" chúc Tết Việt

Trong clip chúc Tết người dân Việt Nam, Đại sứ, Trưởng đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Bruno Angelet và các Đại sứ của các sứ quán thành viên, Đại sứ Anh đã Chúc mừng năm mới người dân Việt Nam bằng tiếng quốc gia mình và bằng tiếng Việt. Đại sứ Angelet chúc tất cả người dân Việt Nam một năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thành công. Nữ Đại sứ Ailen Cail Moran chúc người Việt Nam năm con gà “nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỉ lần hạnh phúc”. Đại sứ Pháp, đến từ xứ sở của những chú gà trống Gaulois, ngài Bertrand Lortholary nhấn mạnh con gà là một con vật rất thân thiện đối với người Pháp, đồng thời chúc người dân Việt Nam năm mới vui vẻ, sức khỏe, thành công và 365 ngày hạnh phúc. Chúc “niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong mọi điều các bạn làm” – ông nói.

D.Ngọc, Video: Các Đại sứ quán