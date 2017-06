Xin chở thuê trái cây, chiếm đoạt luôn lô hàng 300 triệu đồng

16/06/2017 17:12

Chiều 16-6, tin từ Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết đơn vị này đã bắt bị can Nguyễn Quang Phương (SN 1974, ngụ phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Quang Phương tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 25-5, Phương sử dụng giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Quang Huỳnh quê ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và thay BKS xe ô tô 37C-25.595 thành BKS 38C-25.695 đến Công ty TNHH-XNK Bảo Hoàng do ông Bùi Xuân Phong làm Giám đốc có địa chỉ tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) để liên hệ xin chở thuê hàng trái cây.

Sau khi thỏa thuận, ông Phong đồng ý làm hợp đồng vận chuyển hàng với Phương, số lượng 446 thùng quả chôm chôm với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng để chở đi giao cho khách ở Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi nhận lô hàng, Phương không làm theo đúng hợp đồng mà điều khiển xe chở hàng chạy ra Hà Nội và Bắc Giang bán lô hàng trên được 107 triệu đồng.

Chiếc xe mà Phương dùng để chiếm đoạt tài sản

Sau đó, ông Phong đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa tố cáo Phương. Nhận được đơn tố cáo, công an Quảng Bình đã cử một tổ công tác, xác minh điều tra làm rõ đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-6, Công an huyện Minh Hóa đã phối hợp với Công an thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Quang Phương cùng tang vật vụ án .

Tại cơ quan điều tra, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hiện Công an huyện Minh Hóa đang tạm giữ toàn bộ tang vật vụ án và 205 triệu đồng đối tượng Phương giao nộp để khắc phục hậu quả.





M.Tuấn