Xót xa cảnh hàng trăm hộ dân Quảng Ngãi đón Tết trong lũ

27/01/2017 09:42

Sáng 27-1 (30 Tết), hàng trăm người dân thôn An Phú, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) lâm cảnh “dở khóc dở cười” vì con đường đi qua thôn bị nước sông Trà Khúc dâng cao chia cắt, phải lụy đò trong những ngày Tết đến.

Nước sông dâng cao chia cắt con đường qua thôn An Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi trong sáng 27-1. Ảnh: Tử Trực

Đang đứng chờ đò, bà Phạm Thị Điền, 70 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Tịnh An, cho biết đã 3 ngày qua, người dân ở đây chịu cảnh đi đò thường xuyên khiến cuộc sống vô cùng cực khổ. “Ai đời những ngày Tết mà dân ở đây phải lội bộ, đi đò. Nhiều lúc đợi đò cả tiếng đồng hồ. Con cháu đi làm ăn phương xa trở về thấy cảnh tượng đều ngán ngẫm… Với mực nước này, chắc đến hết Tết vẫn còn đi đò. Năm nay bà con thôn An Phú coi như mất Tết”, bà Điền nói.

Theo nhiều người dân thôn An Phú, nguyên nhân nước sông tràn về do phía đầu thôn bị các doanh nghiệp khai cát quá mức, tạo dòng chảy khiến nước sông Trà Khúc tràn về mỗi lần có mưa kéo dài.

Cảnh cực khổ của người dân thôn An Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi trong sáng 30 Tết. Ảnh: Tử Trực

“Mỗi năm người dân thôn An Phú phải tự bỏ công sức, tiền của đắp tạm con đường đi lại qua thôn, trong khi chính quyền địa phương thiếu quan tâm, lại cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát làm cho cuộc sống người dân ở đây vô cùng khó khăn, vất vả”, một người dân thôn An Phú bức xúc.

Ông Bùi Tỏi, Trưởng thôn An Phú, xã Tịnh An cho biết toàn thôn An Phú hiện có hơn 300 hộ dân với trên 1.500 nhân khẩu. “Các đợt lũ lớn vừa qua đã tàn phá hoa màu, tài sản của người dân hết sức nặng nề. Cách đây khoảng 1 tuần, người dân trong thôn đóng góp tiền bạc, sửa sang lại con đường qua bãi bồi đón Tết nhưng nước tràn về khiến con đường cũng nhanh chóng hư hỏng. Đây là lần đầu tiên người dân phải đi đò trong những ngày Tết đến”, ông Tỏi nói.

Cảnh chờ đò trong những ngày cận Tết. Ảnh: Tử Trực

Hàng chục người chen nhau lên đò. Ảnh: Tử Trực

Đưa hàng hóa, nông sản lên đò bán cho kịp Tết. Ảnh: Tử Trực

Vận chuyển những chậu hoa kiểng về nhà đón Tết. Ảnh: Tử Trực

Tử Trực