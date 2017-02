Xử lý nhiều vụ bổ nhiệm “người nhà làm quan”

17/02/2017 22:39

Bộ Nội vụ đã họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng chủ trì vào ngày 17-2. Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, ông Thăng khẳng định Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ và cá nhân liên quan đã kiểm điểm, báo cáo các cấp có thẩm quyền kết luận và có quyết định kỷ luật.

Theo ông Thăng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ về tất cả những vấn đề như nhu cầu, quy hoạch nhân sự, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm sẽ phải hoàn thiện thêm. Trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân trong từng khâu bổ nhiệm sẽ được làm rõ. Đặc biệt là việc hoàn thiện chế tài khi xảy sai sót trong bổ nhiệm.

Về chế độ đối với ông Vũ Huy Hoàng sau khi bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, Viên chức Trương Hải Long cho biết Bộ Nội vụ và Bộ Công Thương đang phối hợp để thống nhất đề xuất phương án thực hiện theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết quy trình bổ nhiệm sẽ phải hoàn thiện thêm

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, thông tin kết luận của bộ này về việc “cả nhà làm quan” tại 9 địa phương, đơn vị, gồm: tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An); huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế; huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk); tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền (TP Cần Thơ); Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính); tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng. Qua kiểm tra, số người nhà của một số lãnh đạo tại 9 địa phương, đơn vị này là gần 60 người (quan hệ ruột thịt: 18, quan hệ họ hàng: 40). Các tồn tại, thiếu sót trong tuyển dụng, bổ nhiệm, gồm: thiếu tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị hoặc chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học như ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Hà Giang; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định; huyện A Lưới. Bổ nhiệm không có văn bản đề nghị và phê duyệt chủ trương như tại Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... Bộ Nội vụ đã đề xuất Thủ tướng đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP và thủ trưởng các đơn vị này chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và xử lý tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, đề nghị thu hồi quyết định tiếp nhận công tác tại UBND huyện A Lưới đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới (do không qua thi tuyển) và xem xét việc miễn nhiệm chức vụ; đề nghị bố trí việc làm phù hợp trình độ, chuyên môn đối với ông Bun Lắp Ksor, Phó Phòng Dân tộc UBND huyện Buôn Đôn và đề nghị chấm dứt hợp đồng lái xe tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Văn Thanh (do vượt chỉ tiêu được giao).

Ủng hộ nếu đề xuất sáp nhập Về thông tin liên quan việc sáp nhập quận tại TP HCM, ông Nguyễn Tiến Thành cho hay Bộ Nội vụ chưa nhận được văn bản của TP HCM nhưng nếu TP HCM và các tỉnh, TP khác đề xuất sáp nhập các đơn vị hành chính cấp quận/huyện, xã thì Bộ Nội vụ rất ủng hộ vì sẽ góp phần giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là thực hiện được chủ trương của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bài và ảnh: NGUYỄN QUYẾT