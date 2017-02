Xử phạt hành chính 2 cô gái hành hung nữ sinh

21/02/2017 11:20

Hai cô gái liên quan tới vụ việc là P.T.K.L (trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) và P.T.H.N (học sinh lớp 12, trường THPT Hồng Lĩnh). Nạn nhân là em L.T.U (học sinh lớp 10, trường THPT Hồng Lĩnh).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 12-2, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi cảnh nữ sinh bị 2 cô gái đánh hội đồng trước cổng trường THPT Hồng Lĩnh.

Hình ảnh trong clip cho thấy có 2 nam và 2 nữ tới trước cổng trường THPT Hồng Lĩnh. Sau khi xuống xe, cô gái đội mũ bảo hiểm màu đỏ liền lao vào giật tóc, đấm đá và lấy dép đánh vào đầu nữ sinh L.T.U. Sau đó, cô gái áo đen cũng lao vào đánh nạn nhân.

Lúc này có rất nhiều học sinh đứng xem nhưng không ai dám vào can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi một thanh niên đi cùng 2 cô gái vào can ngăn. Sau khi hành hung U. xong, 4 người này bỏ đi.

Nữ sinh U. bị đánh hội đồng trước cổng trường.

Nguyên nhân ban đầu theo kết quả điều tra là do bố mẹ P.T.K.L nợ tiền của gia đình nữ sinh U. Bức xúc vì gia đình L. chây ỳ trong việc trả nợ, U.đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội Facebook để đòi nợ thay mẹ. Sau khi nghe N. báo lại sự việc, L. đã rủ thêm 2 thanh niên nữa đến đánh hội đồng U.

“Hiện chúng tôi đang chờ kết quả điều tra của công an tỉnh gửi về, song do tính chất của vụ việc cũng như hành vi của các đối tượng chưa đến mức phải xử lý hình sự. Bên cạnh đó, lỗi một phần cũng do nạn nhân nên sắp tới chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cô gái tham gia đánh nữ sinh lớp 10”- ông Nguyễn Văn Thường- Phó trưởng Công an phường Bắc Hồng cho biết.

Ông Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh thông tin sau khi xảy ra sự việc, trường đã yêu cầu 2 nữ sinh N. và U. viết bản tường trình. Hiện, 2 em đã đi học bình thường. Sau khi công an xử lý, nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với các em.

Bảo Anh